Forsyningen afviser: Ingen penge til butikker efter oversvømmelse

Det har ifølge DAGBLADETs oplysninger kostet flere butikker i Sct. Hansgade dyrt, at der var oversvømmelse i forbindelse med Ringsted Forsynings omfattende kloakrenovering.

Ringsted - 21. marts 2020

Vand, der sprængte sig op gennem et kældergulv. Gummistøvler, sutsko, flyverdragter og sportstøj, der svømmede rundt. Oprydningsarbejde i flere døgn.

Det var den virkelighed, der mødte en række indehavere af Sportmaster, Nordic-In og Skoringen samt forskellige bygningsejere under en oversvømmelse i efteråret 2019, da der i en weekend på kort tid faldt store mængder regn.

Ifølge DAGBLADET's oplysninger drejer det sig om et samlet skadesbeløb på op mod en million kroner.

Forsyning frikendt Oversvømmelsen skete samtidig med, at Ringsted Forsyning var i gang med at renovere kloakkerne i Sct. Hansgade, og lige efter man havde monteret en såkaldt overløbspumpe.

Pumpen skulle midlertidigt sikre, at regn og spildevand blev forbundet til de nye rør, der var lagt.

Det fik efterfølgende Ringsted Forsyning til at anmelde oversvømmelserne i butikkerne som en forsikringsskade.

Nu er der kommet en foreløbig afgørelse.

Ringsted Forsyning er ikke ansvarlig for den oversvømmelse, der fandt sted i Sct. Hansgade i efteråret 2019, lyder forsikringsselskabets konklusion.

Anmelder altid skade Beskeden er ifølge direktør i Ringsted Forsyning Janne Hansen sendt til butiksindehavere og ejere af ejendomme i henholdsvis Pileborggade og Sct. Hansgade.

- Vi har, som vi altid gør, når der sker en skade i forbindelse med vores arbejde anmeldt det til vores forsikringsselskab. Men de er nået frem, til, at Ringsted Forsyning ikke er ansvarlig for den skade, der er sket, siger Janne Hansen.

Hermed slutter sagen dog ikke nødvendigvis.

Flere af butiksindehaverne bekræfter at have modtaget beskeden fra Ringsted Forsyning, men ønsker ikke at udtale sig konkret om sagen lige nu.

Et stort tab Ifølge DAGBLADETs oplysninger står både butikker og ejere af bygningerne fortsat med omkostninger, som de mener skyldes det arbejde, der foregik i gaden forud for skybruddet.

DAGBLADET erfarer, at en samlet skadeopgørelse for tabene kan nå op i nærheden af én million kroner.

Tidligere har bestyrer Sportmaster Steffen Dam Hansen over for DAGBLADET anslået, at skaderne alene i ødelagte varer kunne løbe op i 400.000 kroner.

DAGBLADET erfarer, at Skoringen har haft omkostninger i nærheden af 330.000 kroner.

Indehaver flytter Indehaver af Nordic-In Richo Lind har tidligere over for DAGBLADET gjort klart, at skaderne i forbindelse med oversvømmelserne indtil nu har kostet ham dyrt, og at han som indehaver af en enkletmandsvirksomhed var usikker på sine muligheder for at få dækket sine skader.

Samtidig med det langvarige gravearbejde har det været medvirkende til, at han senest den 1. april agter at flytte til nye lokaler i RingStedet.

Skoringens indehaver, Henrik Oppermann ejer selv bygningen, mens Nordic-In og Sportmaster lejer sig ind.

Fuld forståelse Ifølge DAGBLADETs oplysninger arbejder de skadeslidte nu på at samle dokumentation for de skader, de har lidt, samt argumenter for, hvorfor det mener at have krav på kompensation.

Janne Hansen har fuld forståelse for den svære situation, som indehaverne af butikkerne og bygningsejerne står i.

- Jeg har fuld forståelse for deres frustration, og vi er meget kede af det. Men det er nu engang den vurdering, forsikringsselskabet har anlagt efter at have screenet sagen og de oplysninger, vi har fremlagt.

- Hvis butikkerne og ejerne ønsker at anlægge en civilretslig sag, kan det godt være, at en dommer vil komme frem til en anden afgørelse, det kan jeg ikke udelukke. Men det er sådan det ser ud nu.

Janne Hansen tilføjer, at det i den slags sager ikke er usædvanligt, at forsikringsselskaber forhandler indbyrdes og eventuelt når frem til et forlig.

Ifølge Janne Hansen har Ringsted Forsyning mellem nul og to skadesanmeldelser om året som følge af deres arbejde med at renovere kloakkerne. Det er dog ikke nødvendigvis anmeldelser om oversvømmelser, som det ses i denne sag.