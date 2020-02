Forsyning vil knuse kalken, før den når ud i din vandhane

Et »prøveforsøg«

- Vi er i dialog med Amtech om at prøve deres kalkknuseranlæg, så vi ved: Hvordan er virkningen. Vi vil lave et prøveforsøg - dog ikke i fuld skala - således at vi får nogle referencegrupper inden for et bestemt antal kilometer. Vi vil se, hvad er responsen for eksempel ved fem kilometer, inden vi breder det ud til 30 kilometer.