Det ventes, at passagertallet vil få et løft, hvis buslinje 401A forlænges i Benløse.Foto: Kim Rasmussen

Forslag om en forlængelse af populær buslinje

Et forslag om at forlænge den populære buslinje 401A med afgang hvert kvarter til Benløse By skal diskuteres på Klima- og Miljøudvalgets møde på tirsdag.