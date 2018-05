Andreas Karlsen ser gerne, at der bliver lavet en læsesal på byen bibliotek. Foto: Yngve Saxil Andersen

Forslag: Biblioteket skal have en læsesal

Ringsted - 12. maj 2018 kl. 10:00 Af Yngve Saxil Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2014 flyttede Borgerservice ind hos Ringsted Bibliotek, hvilket har fået biblioteks trafikken til at stige gevaldigt, dog uden at antallet af læste og lånte bøger, er steget i samme omfang. Og selvom der er mange positive aspekter i indflytningen, så mener Andreas Karlsen (C), at det også har medført, at læseroen på biblioteket er forsvundet. Han ønsker derfor, at oprette en læsesal, hvor byens borgere kan læse i ro og mag.

- Jeg har stillet det her forslag, da jeg synes, at der mangler et sted på ringsted bibliotek, hvor man kan sidde og læse i ro. Det er jo særligt aktuelt her nu, hvor mange unge læser op til eksamen, siger Andreas Karlsen (C).

- Jeg hører specielt fra de unge, at der er rigtig fine muligheder for at lave gruppearbejde på biblioteket, men at der altså mangler et sted, hvor man kan få fred og stilhed til at læse. Samtidig har jeg også hørt, at der er nogen som ikke nødvendigvis har et rum til rådighed, hvor de kan læse i fred og de ville få stor gavn af det her forslag, uddyber han.

I forslaget, der skal behandles på byrådsmødet mandag den 14. maj, foreslår Andreas Karlsen, at man bygger eller opsætter en lille aflukket læsesal i bibliotekets nuværende lokaler, således at alle kan få læsefred.

- Jeg synes det er rigtig fint, at man i sin tid flyttede borgerservice op på biblioteket, men der skal også være plads til, at biblioteket kan benyttes til det, som det var tiltænkt til. Jeg håber også, at de andre partier kan se ideen i mit forslag, siger Andreas Karlsen.