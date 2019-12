Der var rejsegilde i november 2018, og dengang hed det, at boligerne kunne stå klar til indflytning den 1. august 2019. Foto: Ulla Jensen

Forsinket byggeri koster 11-12 mio. i bodsbetaling

- Jeg har aldrig været ude for noget lignende. Det koster omkring 11-12 millioner kroner, at der er gået så lang tid. Der er dagsbod på 128.000 kroner per dag efter den 1. august, hvor byggeriet skulle have været afleveret.

Sådan siger områdechef i ejendomsselskabet Domea Martin Danskov Thomasen, der har ansvaret for nybyggeriet af 92 boliger på Bataljonen i Ringsted.

Der var rejsegilde i november 2018, og dengang hed det, at boligerne kunne stå klar til indflytning den 1. august 2019.

Men sådan kom det ikke til at gå, for der viste sig at være alvorlige mangler ved byggeriet.

Der var noget galt med hovedstabiliteten, forklarer områdechefen:

- Vi fandt ud af det på grund af en sammenstyrtet etage, da der blev sat en ordentlig palle gips ind. Det er ganske vist ikke noget, man almindeligvis gør, men det skulle det jo kunne holde til. Det så lidt mærkeligt ud, så vi hyrede en uvildig statiker til at regne på det.

Vi tjekker udbedring Det viste sig, at der var fejl i byggeriet, og at fejlen skulle udbedres. Men ifølge Martin Danskov Thomsen kunne Domeas folk ikke få adgang til arbejdet, så de kunne se, at udbedringen skete forsvarligt. Kun en enkelt gang lykkedes det at få lov at se ind, og det var ikke nok. Nu ønsker man, at der bliver åbnet op, så arbejdet kan tages i nærmere øjesyn.

Derfor vil boligselskabet også nægte at modtage byggeriet, når der er afleveringsforretning den 2. januar.

Men kun for at byggeriet kan blive helt færdiggjort, og for at Domeas specialister kan få lov at tjekke byggeriet, før det »lukkes«.

Ifølge Martin Danskov Thomsen gjorde man allerede tidligt i byggefasen opmærksom på de alvorlige mangler.

Advokater snakker - Men man tog det ikke alvorligt. Havde man taget det alvorligt dengang, tror jeg, det havde været færdig den 1. august.

Da parterne ikke kunne blive enige, besluttede Domea at gå videre ad advokatvejen.

- Advokaterne snakker sammen nu. Og jeg fik en opringning fra direktøren i selskabet, før han gik på juleferie, og de lagde sig fladt ned. Så nu skal der holdes et møde i det nye år.

Håbet er, at indflytning i lejlighederne kan ske den 1. februar. Men meget kan forstyrre også den dato.

Domea administrerer byggeriet for for Andelsboligforeningen af 1941, der er bygherre og står for udlejningen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken entreprenør eller andelsboligforeningen.