Forsamlingshuse i knæ: Vi har ingen indtægter

Der er ingen indtægter, mens der stadig skal betales faste udgifter til for eksempel forsikringer, varme, el og internet.

Aflysninger af bryllupper, runde fødselsdage og konfirmationer grundet corona begynder at kunne mærkes i forsamlingshusene i Ringsted Kommune.

- Vi kan måske holde den kørende sommeren over, men nok heller ikke meget længere, før det begynder at gøre ondt. Så rammer vi kistebunden, siger Erik Christiansen, formand for Bringstrup Forsamlingshus ved Ringsted.