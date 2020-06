Forsamlingshus skal sælges for en krone

Et enigt byråd i Ringsted besluttede mandag aften at tilbyde Støtteforeningen Vigersted Forsamlingshus' Venner, at de kan købe forsamlingshuset for en krone og at der samtidig tinglyses en tilbagekøbsret.

Dermed afhænder kommunen det sidste kommunalt ejede forsamlingshus.

Med i købet følger dog et utæt tag, der skal udskiftes, hvilket er vurderet til at koste 1,2 millioner kroner.