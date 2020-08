Hvad nu Ringsted Kommune? Det spørgsmål stiller venneforeningen bag Vigersted Forsamlingshus, efter det blev overdraget i maj måned. Arkivfoto: Michael Borre

Forsamlingshus rykker tavs kommune: Hvad skal vi stille op nu?

Ringsted - 27. august 2020 kl. 13:01 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vigersted Forsamlingshus har intet hørt fra Ringsted Kommune, efter det blev besluttet at overdrage forsamlingshuset for et symbolsk beløb og et tag til udskiftning i maj måned.

Det eneste bestyrelsen bag forsamlingshuset indtil videre har fået, er en enkelt opringning fra kommunens chefjurist, der rådgav dem til at ændre foreningsstrukturen, så de bedre kan løfte huset - og et kommende tagskifte - rent økonomisk.

Det mener Anders Piil, der er bestyrelsesformand i Vigersted Forsamlingshus Venner, ikke er i orden.

- Vi har endnu ikke fået en officiel henvendelse fra Ringsted Kommune, om hvordan vi skal forholde os til overtagelsen. Vi venter sådan set stadig på en plan for, hvad der skal ske, siger Anders Piil og tilføjer:

- Vi kunne selvfølgelig selv henvende os. Når det nu er kommunens idé at overdrage forsamlingshuset, mener jeg dog, at det først og fremmest er dem, der skal ringe til os, ikke omvendt.

Udvalgformand beklager Anders Piil er ikke alene om sin kritik.

Også Per Flor (soc.dem), der er udvalgsformand i Plan- og Boligudvalget, mener, at det langt fra er i orden, at Ringsted Kommune ikke har henvendt sig, efter udvalgets beslutning i maj måned.

- Vores beslutning var, at man skulle bistå med kontakter til de andre forsamlinghuse i Bringstrup og Sneslev. Og så skulle kommunen være behjæpelig med de spørgsmål, der måtte dukke op undervejs, siger Per Flor og tilføjer:

- Jeg kan kun beklage, at det ikke er gået i hånd i hånd. Jeg ved godt, der har været i corona, men der er mange elektroniske måder at tage kontakt på, siger udvalgsformanden og forsikrer samtidig, at han nu vil rykke kommunen.

Billigt sluppet Anders Piil mener, at der mangler tilstedeværelse fra Ringsted Kommune. Et bevis på, at de rent faktisk ved, hvor Vigersted ligger henne.

- Det er ikke nogen hjælp at få et opkald fra en chefjurist, der siger vi skal skifte foreningsstruktur, og heller ingen hjælp at få telefonnumre til andre forsamlingshuse, der har oplevet noget lignende. Dem kan vi skaffe selv, siger bestyrelsesformanden og tilføjer:

- Vi mangler hjælp og en mulighed for forhandling fra kommunen, siger han.

Han håber dog, at kommunen i det mindste vil kautionere for dem, når de skal i banken og låne penge til tagskiftet.

- Lige nu håber vi, at kommunen kan kautionere for os, for det er vores eneste udvej, siger Anders Piil og slutter:

- Men det må vi jo tale med dem om, når de engang henvender sig.