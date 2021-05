Vigersted Forsamlingshus Foto: Jens Wollesen

Forsamlingshus inviterer alle til at købe en aktie

Ringsted - 21. maj 2021

Der er ingen spillemand på tagryg i Vigersted Forsamlingshus, før hele taget er lavet.

Efter forsamlingshuset har fået styr på et nedslidt tegltag, gælder nu renoveringen af taget over store sal og scene. Og det bliver mindst ligeså dyrt som første renovering.

- Tegltaget på forsamlingshuset er blevet udskiftet og skorstenen er repareret. Det er blevet flot og som alle kosmetiske operationer har det været dyrt. Støtteforeningen har brugt mange penge af formuen, men det var nødvendigt og derfor pengene værd, skriver bestyrelsen i et nyhedsbrev sendt ud fredag.

Kritik af afhænding Landsbyens forsamlingshus har i flere år døjet med et reparationsparat tag, og det udløste stor kritik sidste år, da Ringsted Kommune afhændede bygningen til bestyrelsen uden først at have lavet det.

Udover at tegne et medlemskab opfordrer Vigersted Forsamlingshus, der har rundet 100 medlemmer, nu alle borgere i lokalområdet til at bidrage økonomisk.

- Du kan støtte ved at købe en tagaktie. Du får helt sikkert ikke udbytte eller kursgevinst. Til gengæld hjælper du med at bevare rammen om en masse nuværende og kommende fællesskaber i Vigersted Forsamlingshus, skriver forsamlingshuset i et nyhedsbrev sendt ud fredag.

Alle beløb søges Vigersted Forsamlingshus udsteder støtteaktier for alle beløb. Dog minimum 100 kr. Ved støttebeløb på 5.000 og derover, kommer navn eller firmanavn på en plade ophængt i hallen i Vigersted Forsamlingshus. Dertil sender forsamlingshuset et takkebevis, som man kan ophænge i hjemmet og dermed bevise sin filantropi overfor bekendte og familie.

Skulle der mod forventning være penge tilbage efter renoveringen, kan man være forvisset om, at pengene nok skal få ben at gå på. Vinduer og gulv har begrænset levetid.

Åbnet igen Efter at være åbnet op igen har Forsamlingshus et vinsmagnings-arrangement tirsdag d. 15. juni kl. 19:00. Ellers håber bestyrelsen, at efteråret kan byde på gensyn med de faste brugere. Og som de slutter nyhedsbrevet:

- Og så håber vi, at festglade mennesker atter kan blive døbt, konfirmeret, gift og fejret på behørig vis.