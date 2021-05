Bringstrup Forsamlingshus. Foto: Jens Wollesen

Forsamlingshus: Vi er utroligt glade for en håndsrækning

Ringsted - 20. maj 2021 kl. 14:50 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Selv om forsamlingshusene ikke er sat i verden for at tjene penge og længe har stået tomme, kan et underskud på lidt under en million kroner godt mærkes, når alle de faste udgifter til skat og forsikringer skal betales.

Det kan Erik Andreas Christiansen godt skrive under på. Som formand for Bringstrup Forsamlingshus har han ikke oplevet værre krise end corona'en for ikke bare landsbyens, men hele lokalområdets sociale mødested.

- Kassen er blevet slugt under pandemien, for vi har ikke haft nogle indtægter. Det er lige med skindet på næsen, at vi har klaret den, siger Erik Andreas Christiansen og slår fast, at økonomisk hjælp i form af kommunens netop færdigforhandlede coronahjælpepakke falder på et belejligt tidspunkt.

- Vi er utroligt glade for, at Byrådet har givet os en hjælpende hånd på det her tidspunkt.

Fortsat udgifter Om det er nok midler, vil Erik Andreas Christiansen ikke vurdere. Han kan blot konstatere, at forsamlingshusene har hårdt brug for hjælp.

- Hvis ikke vi havde fået midlerne, havde kassebeholdningen været tom. Bringstrup Forsamlingshus havde nok klaret den, for vi havde en god opsparing på kistebunden, men den var jo blevet slugt helt af faste udgiver uden hjælp udefra, siger Erik Andreas Christiansen og slutter:

- Selvom forsamlingshuset har stået tomt længe, skal det stadig forsikres.