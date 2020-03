Forpagter tilbyder dagens ret og vareudbringning

Det er ikke sjovt at være forpagter af et forsamlingshus i øjeblikket. Alle forårets konfirmationer er aflyst og det samme er mange familiefødselsdage.

- Vi er blevet enige om, at jeg tilbyder dagens ret mandag, onsdag og fredag. Første gang bliver på fredag, hvor jeg tilbyder flæskesteg med mulighed for tilkøb af en dessert, der på fredag er citronfromage, siger Tina Einsberg.

Der vil blive solgt en lille og en stor portion efter eget valg og højst 10 portioner per person, så forsamlingshuset overholder regeringens udstukne retningslinjer for korrekt adfærd, der foreløbig gælder frem til 2. påskedag.

- Jeg vil gerne opfordre folk til, at de venter i deres bil, hvis de kan se, at der er en anden kunde, som er ved at hente mad, når de kommer til forsamlingshuset, siger forpagteren.

Udbringning af varer

Udover det nye tilbud om dagens ret tilbyder Tina Einsberg også at handle ind for folk i lokalområdet. Hun vil etablere et samarbejde med Dagli'Brugsen i Ørslev og hente varer der og bringe dem ud til folk, der har svært ved selv at komme ud og handle eller som er i en særlig risikogruppe i forhold til coronavirus.