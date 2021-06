Forpagter søges til cafebygning på torvet

De 10 vigtigste krav

1. Pavillonen indrettes med ét samlet caféområde, der udbydes til forpagtning i sin helhed.

2. Administrationen forbeholder sig retten til op til 20 gange årligt at kunne disponere over pavillon i forbindelse med kommunalt initierede arrangementer, og at kommunen forpligter sig til løbende at initiere aktiviteter i og omkring pavillonen.

3. Forpagtningsafgiften fastsættes som en trappemodel de første tre år, hvorefter forpagtningsafgiften reguleres iht. Nettoprisindekset.

4. Der gives et månedligt fradrag på kr. 4.000 til forpagter for rengøring af de kommunale arealer.

5. Brugsafgiften for møblement, inventar og afskærmning fastsættes til kr. 7.000 pr. måned.

6. Der søges om en mellemfinansiering på 600.000 kr. finansieret af kassen.

7. Der søges om en indtægtsbevilling på 148.704 kr. i år 1, 156.756 kr. i år 2 og 164.796 kr. i år 3.

8. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.

9. Indkomne tilbud vurderes ud fra tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med følgende underkriterier:

n Samspil med byliv og kulturelle aktiviteter

n Sortiment

n Åbningstider og bemanding

10. Administrationen bemyndiges til at tildele forpagtningsaftalen på baggrund af beslutningerne i denne sag.



Kilde: Ringsted Kommune