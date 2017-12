Se billedserie Thomas og Morgan Dietrich åbnede livsstilsbutik i Køge i marts 2007, da de var yngre mænd i 40?erne. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Fornem villa får nyt liv fra Casa

Ringsted - 16. december 2017 kl. 08:45 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knoglerne knager inde i Thomas og Morgan Dietrich hos livsstilsgården Casa og Co på Balstrupvej i Ringsted.

Det er blevet for hårdt at drive maddelen af butikken. Derfor flytter de i fremtiden til fortiden.

Den 1. februar 2018 åbner de igen livsstilsbutik i den gamle direktørvilla på Galoche Alle i Køge - næsten 11 år efter, at de sidste fyldte huset med eksklusive sager til boligindretning, skriver DAGBLADET Ringsted.

Det bliver dog kun et farvel til Dietrich'erne i Ringsted - ikke til Casa og Co.

- Vi forlader kun potter og pander. Vi elsker at lave mad og hygge om kunderne, men vi er ved at være to midaldrende mænd, og cafelivet er ikke for de gamle. Det er for hårdt, siger Morgan Dietrich til DAGBLADET.

Cafedelen af Casa og Co i Ringsted bliver derfor fremlejet til Monica Sibbern og Kristian Lauritzen.

Cafedelen skifter navn til Cafe Balstrupgaard, men butiksdelen hedder stadig Casa og Co og styres fortsat af »vor moder«, Marianne Lonnov. Hun er mor til Thomas Dietrich og svigermor til Morgan.

I marts 2007 lukkede dietrich'erne op for en helt unik butik indrettet med alt tænkeligt til boligindretning herunder masser af møbler i Den Gamle Villa.

- Vi lukkede villaen i 2008. Det var ikke af nød og heller ikke af lyst. Det var på grund af finanskrisen. Vi blev nervøse, og det har vi fortrudt lige siden. Vi har på det seneste haft mange kunder fra Køge, som har fortalt os, at villaen står ledig igen og presset på for, at vi vender tilbage. Så vi kontaktede udlejeren, der er den samme, som for 10 år siden og syntes, at det var en god ide, at vi kommer igen, siger Morgan Dietrich.

I Køge kommer villabutikken til at hedde Casa & Co - Light and living.

Her satser dietrich'erne på masser af møbler, belysning og meget mere fra de ekslusive hylder.

I Ringsted hedder butikken fra februar Casa & Co - Country Living.

Her vender stilen tilbage til den franskinspirerede, rustikke landstil.