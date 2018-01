Formand og to medlemmer forlader bestyrelsen

Når Kræftens Bekæmpelse Ringsted Lokalforening den 8. februar holder generalforsamling, er det vigtigt, at medlemmerne møder op, for der skal vælges tre nye til bestyrelsen.

Formanden og to menige medlemmer forlader bestyrelsen. Dermed er der kun kasseren og et menigt medlem tilbage.

- Det vil gerne vil have, er nogle, som brænder for at være med til at skabe ideer og være med til at løfte Kræftens Bekæmpelse i Ringsted og melde sig til bestyrelsesarbejdet, siger Valborg Kasch, der har været med i bestyrelsen i et år.