Formand Leif Marstrand glæder sig over tilgangen af nye Natteravne. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Formand glæder sig over de mange nye ansigter hos Natteravnene

En målrettet indsats har givet et markant løft i antallet af lokale Natteravne i Ringsted.

Ringsted - 12. oktober 2019 kl. 06:44 Af Jakob Fønss

Efter en målrettet kampagne er det lykkedes for bestyrelsen i Natteravnene i Ringsted at øge antallet af Natteravne med 26 procent.

Dermed er man nået op på 46 Natteravne, som kan byde ind på de faste ture rundt i Ringsteds natteliv fredag og lørdag fra klokken 23.30-03.30.

- Vi er begejstrede for den store opbakning, som vi har mødt i de seneste måneder. Vi fik 17 nye emner på Ringsted Natten og seks emner ved elevfesten på Campusskolen i forbindelse med sidste skoledag, siger næstformand Henning Hartvig.

Årsagen til den øgede tilgang tilskriver han en mere målrettet hvervekampagne.

- Vi har valgt at stramme op på vores koncept, så vi nu sørger for at kontakte interesserede emner senest otte dage efter, at de har meldt sig. Det har vist sig at være et effektivt middel til at få udvidet vores gruppe af frivillige, siger Henning Hartvig.

Fortsat brug for flere Selv om yderligere fem voksne står klar til at få deres introduktionstur som natteravn, er der fortsat brug for flere Natteravne.

- Jo flere vi er, jo lettere er det at få besat turene med et tremandshold, der både består af kvinder og mænd og også gerne med lidt aldersspredning, siger Henning Hartvig.

Han glæder sig over, at der har meldt sig et par nye natteravne under 30 år. Man skal minimum være fyldt 18 og gerne være over 21 år for at blive optaget i gruppen.

-Det er frivilligt, hvor tit man vil gå Natteravneture, og man melder sig selv på via et turplanlægningssystem. Alle nye Natteravne tilbydes et kursus, hvor man lærer det, man skal kunne for at gå som natteravn. De unge og deres forældre er rigtig glade for, at der er Natteravne i Ringsted på de steder og de tidspunkter, hvor de unge går i byen, siger formand Leif Marstrand.

Kaffe og burger Alle ture indledes på frivilligcenter Hyldegården, hvor man får sig en kop kaffe og planlægger nattens rute, der alt i alt når op på omkring syv kilometer.

Et fast stop er McDonalds, som er sponsor for Natteravnene i Danmark og bl.a. byder på en burger eller en kop kaffe til Natteravneholdet.

Hvis man har lyst til at få en gratis, uforpligtende prøvetur med to erfarne Natteravne, kan man kontakte Henning Hartvig på telefon 22 93 53 42 eller mail: hartvig24@gmail.com.