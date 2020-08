Forhadt og elsket bygning rives ned i næste måned

Boligselskabet Alliken, der hører under Domea, har overtaget grunden, og man er nu så langt, at en nedrivning kan gå i gang.

- Vi forventer at få byggetilladelse med udgangen af måneden, og i begyndelsen af september vil vi afholde et lille spadetik for nedrivningen, siger projektudviklingschef i Domea Karsten Pedersen.

- Jeg var forbi i går, og så, at et nedrivningsfirma havde stillet en skurvogn. Det gjorde mig lidt modløs, for så er der ingen vej tilbage, siger formand for Bygningskultur Ringsted Nicky Petersen, der har kæmpet for bevaring af den markante bygning, der har stået tom i 15 år.