Se billedserie Anlægspavillonen har været brugt som testcenter siden august, og senere blev det også vaccinationssted. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Foreninger mangler lokaler efter forlængelse af vaccinested

Ringsted - 05. juli 2021 kl. 15:31 Kontakt redaktionen

Af Nikolaj Kennov Rasmussen

Både Frimærke- og Møntklubben i Ringsted mangler umiddelbart lokaler, når sæsonen begynder til september.

Det står klart, efter Ringsted Kommune i torsdags valgte at forlænge aftalen med Region Sjælland om fortsat brug af Anlægspavillonen som vaccinationssted til og med uge 42.

Foreningerne holder til i pavillonen, men har måtte udskyde de fysiske møder, da pandemien ramte landet, og Anlægspavillonen blev allokeret til testcenter af regionen i august sidste år.

Med den nye aftale kommer der til at gå endnu længere tid for foreningerne.

- Det er da ikke særlig sjovt at få vide. Nu har vi ikke haft et sted at være det sidste år, og vi havde alle sammen glædet os til at mødes igen. Nu må vi vente endnu længere tid, siger

Jørgen Sørensen, formand for Ringsted og omegns Frimærkeklub.

- Jeg har endnu ikke fundet nogen nødløsning, så nu må vi jo høre, om nogle af medlemmerne kan lægge hus til sæsonens første møder.

Klub har fundet lokale Ringsted Whistklub plejer også at mødes i Anlægspavillonen, men formand Henning Hartvig har fundet et alternativt klublokale til foreningens 35 kortspillere.

I september rykker foreningen således ind på Frivilligcenter Hyldegården, indtil Anlægspavillonen står klar igen.

- Det betyder, at klubben kan overleve. Hvis ikke vi havde fået det her, havde det nok været svært at nå det antal turneringer, vi skal spille inden jul, og det kunne have betydet klubbens død efter mere end 50 år, siger Henning Hartvig, der glæder sig over nødløsningen - ikke mindst lokalernes placering.

- Det betyder også noget, at man ikke skal langt væk fra Ringsted. Mange af medlemmerne er ældre og kan ikke transportere sig særligt langt væk fra byskiltet, siger han.

Kommunen må mere på banen Henning Hartvig er dog skuffet over, at det var ham og ikke Ringsted Kommune, der har gjort det muligt at starte sæsonen som planlagt.

- Når det nu er kommunen, der har valgt at indgå en aftale med regionen, burde det også have været kommunen, der skaffede os lokaler, siger Henning Hartvig og slår fast:

- Det er kun whistklubbens held, at jeg tilfældigvis også er formand for Natteravnene, som bor på Hyldegården. Havde jeg ikke været det, havde vi nok stået i samme situation som de andre foreninger uden lokale.