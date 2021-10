Pavilloner skal sikre kapacitetsudvidelse på 40 børnehavebørn og ti vuggestuebørn i Børnenes Hus i Jystrup, men hvor skal den og parkeringspladserne placeres, er på dagsordenen til byrådsmødet mandag den 11. oktober. Foto: Jens Wollesen

Foreninger: P-pladser på bane vil stjæle belysning og baldre bilruder

Ringsted - 06. oktober 2021

En fodbold i bilruden eller hovedet er næppe det første, man har lyst til, når man afleverer sine børn om morgenen.

Men med tilføjelsen af en pavillon, der skal skaffe plads til 40 flere børnehavebørn og 10 flere vuggestuebørn i daginstitutionen Børnenes Hus i Jystrup, kommer også en parkeringsplads med 15 pladser, der først blev foreslået placeret på landsbyens fodboldbane.

Spørger man Landsbyforeningen og Jystrup IF, er det forslag dog langt fra hensigtsmæssigt:

- Det er vigtigt at slå fast, at vi selvfølgelig glæder os rigtigt meget over, at man har fundet en løsning. Vi synes, det er positivt, at der kommer en kapacitetsudvidelse af Børnenes Hus, men vi er skeptiske overfor antal parkeringspladser og placeringen af pladserne og pavillonen, siger Kurt Andersen, formand for Jystrup IF. Sammen med Landsbyforeningens Lars Kris Rasmussen har han indsendt et høringssvar, hvor foreningerne generelt foreslår, at den samlede udvidelse fylder så lidt som muligt.

- Vi foreslår, at pavillonerne placeres på den del af parkeringspladsen, som ligger op til tennisbanerne i stedet for én stor blok på fodboldbanen, siger Kurt Andersen, der uddyber, at parkeringspladsen kan udformes som en lang række med afskærmning for både at undgå frit flyvende fodbolde, men også stjæle banens eneste belysning.

For som han siger: - Vi synes, at placeringen ved fodboldbanen er problematisk, for så er vi nødt til at flytte vores eneste belysning og lave afskærmning.

Leder er positiv Foreningerne foreslår endvidere, at antallet af parkeringspladser nedsættes fra 15 til 8-10 parkeringspladser langs hækken mod skoven. Pladserne ved Aktivitetshuset ville kunne anvendes af personalet, da de fleste står tomme i dagtimerne, lyder det i høringssvaret. Det kommer bl.a. også ind på, at designet af pavillonen skal flugte med omgivelserne samt etablering af kunststofbane som mødested mellem idrætsliv og børnehavebørn.

Ifølge Ringsted Kommune synes ledelsen af Børnenes Hus, at placeringen af pavillonen ved tennisbanen er et godt forslag og at p-pladserne ved aktivitetshuset godt kan bruges.

Glæder sig over hurtighed Klaus Hansen (V), formand Børne- og Undervisningsudvalget, glæder sig over, at udvalget anbefalede sagen godkendt med bemærkning om, at foreningerne blev hørt om placeringen, inden den endelige beslutning falder til mandagens byrådsmøde.

- Vi er utrolig glade for, at vi besluttede at høre parterne, for vi var selv meget bekymrede for den foreslåede placering. Personligt er jeg glad for de tilbagemeldinger, vi har fået, siger Klaus Hansen.

Her er foreningernes to forslag. Grafik: Ringsted Kommune

Han mener, at de foreslåede placeringer er betydeligt bedre for idrætsforeningen.

- Det handler også om at få trukket pavillonerne tæt på Børnenes Hus. Personligt så jeg helst, at de blev trukket så tæt på legepladserne som muligt, men det ville kræve, at den midlertidige skovvej bliver omlagt, siger han og slår fast:

- Jeg er glad for at have sendt det i høring og reagere hurtigt, for det skal ikke være parkeringspladserne, der blokerer for den bedste placering af pavillonen.