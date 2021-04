Se billedserie Peter Stegmand, formand Tommy Hansen og Preben Andersen ved indgangen til tennisanlægget. De håber på mere trafik hertil i den kommende sæson. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Forening vil gerne være mere synlig

Ringsted - 28. april 2021 kl. 08:15 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Det kommer som en overraskelse for mange - selv lokalbefolkningen - at der ligger et tennisanlæg i Kværkeby. Den ligger da også godt gemt omkranset af høje træer ved Kværkeby Idrætsforenings boldbaner.

Det er selvfølgelig en fordel i forhold til lysindfald, at der er høje træer, som kan skygge for solen om sommeren. Men i forhold til synlighed er det knap så godt, når folk ikke ved, at klubben eksisterer, og dermed ikke få glæde af banerne.

Tennisklubben har søgt om tilladelse til at sætte et skilt op men har fået afslag på det. Derfor skal man vide, hvor banerne ligger.

Da klubben tidligere var med i turneringer, kunne gæsterne ikke finde banerne.

Der er to baner, og de er netop gjort klar til standerhejsning den 2. maj klokken, som er sæsonstarten.

Tennisanlægget i Kværkeby har i år eksisteret i 35 år. En initiativgruppe, som synes der skulle ske noget nyt i Kværkeby, fremlagde planerne for tennisanlægget i efteråret 1985 og den 13. juli 1985 kunne daværende borgmester Tove Frederiksen klippe snoren og dermed markere indvielsen.

Tenninssporten var populær i 1980'erne og medlemmerne strømmede til.

- Da vi startede op, var vi 150 medlemmer, og 100 var på venteliste, fortæller Peter Stegmann, der også var med til at etablere tennisafdelingen tillige med Jan Stuckert, Ole Jørgensen og Preben Andersen.

Medlemstallet er gået ned siden da. I dag er det primært pensionister og efterlønnere, som spiller i klubben. Mange af medlemmerne har været med helt fra staten, og de er ved at komme lidt op i årene. Derfor vil man gerne have nye med i fællesskabet.

Der bliver taget godt hånd om nye medlemmer dem med personlig træner, hvis det ønskes.

- Det koster ikke ekstra, understreger Tommy Hansen.

En fordel ved tennissporten er, at det er ret frit, hvornår man vil spille. Der kan bookes baner en uge i forvejen. Medlemmer får nøgle til klubhus og banerne, så de selv kan låse sig ind.

Efter spillet, skal banernes fejes, så de er klar til næste hold.

Der er ikke toilet og badefaciliteter i klubhuset, men der hænger en nøgle, så man kan låse sig ind i idrætsforeningens klubhus og benytte faciliteterne der.

Her i disse coronatider er tennissporten en oplagt måde at få motion på, for det er motion med god afstand til sine med- og modspillere og så foregår udendørs.

Klubben har tidligere haft turneringshold og børnehold, men det er der ikke længere. Der er slet ingen børn blandt medlemmerne.

For fem til seks år siden kørte klubben arrangementer med DGI for at promovere tennissporten, og det gav medlemmer. KIF tennis var imidlertid udfordret af, at den ikke kunne ikke finde trænere til børneholdene, selv om man prøve at hverve trænere i Ringsted Tennisklub. Derfor har klubben ind til videre skrinlagt børneholdene.

Hvis der kommer familier med børn, så må børnene selvfølgelig godt spille tennis, men det er så forældrene, der må træne dem.

- Vi satser på hyggen, siger formand Tommy Hansen.

Der bliver gerne hygget efter spillet med kaffe eller en øl. Klubben har også haft fællesspisninger, når det kan lade sig gøre for coronarestriktionerne.

Der er fællestræning tirsdag klokken 10-12 for seniorer, og her træner klubben med Vetterslev-Høm tennisklub. Der spilles på skift i Kværkeby og på Vetterslev-Høms baner. Sidste år havde KIF Tennisklub også venskabsturneringer med Jystrup Tennisklub.

Onsdag klokken 18-21 er der fællestræning for alle voksne.

Interesserede kan rette henvendelse til Tommy Hansen på telefon 28 30 64 77.