Forening tager skarp afstand til »topstyret« madspildsorganisation

- Hvis vi vedtog vedtægterne, ville vi have givet ledelsen eneret til at råde over lokalforeningernes økonomi. De kunne lukke os, overtage butikker og inventar, siger Mette Risager Hansen og nævner, at samtlige tilstedeværende stemte nej til vedtægterne undtagen to, der ikke stemte. Hun slår fast:

- Vi startede selv under navnet Madspild Ringsted i 2016. Samme år lavede gruppen et samarbejde med Stop Spild Lokalt, fordi foreningen simpelthen var mere ressourcestærke, og fordi hende, der startede den oprindelige gruppe smuttede, siger Mette Risager Hansen.

- Vi ville lave et event op til fredagens generalforsamling, for vi syntes, det var reelt nok at vise folk, hvad de skulle stemme om. Men vi fik at vide, at vi skulle vedtage vedtægterne uden at kigge på dem eller rette i dem, siger