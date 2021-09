Foredrag om Genforeningen i 1920

Vi ser alle for os billedet af Genforeningen med Kong Christian den 10. på sin hvide hest ride over grænsen og dermed officielt tilkendegive, at Sønderjyllands 56 år under tysk herredømme nu var forbi. Alle de spændende, sørgelige og voldsomme begivenheder, der førte frem til denne glædelige udvikling, vil skribent og foredragsholder Lars Ringholm udførligt berette om, når han den 13. oktober klokken 14.00 med et års coronaforsinkelse kommer på besøg i Ældre Sagen, Ringsted.

Ældre Sagen, Ringsted gør opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser til rådighed og glæder sig til at kunne byde på fortællingen om et område, der i dag står som et mønstereksempel på, at tidligere fjender i et grænseland ved ihærdigt arbejde kan komme til at leve fredeligt side om side.