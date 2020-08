Hvidsø har gode chancer for at få besøg af badegæster igen i weekenden, men det afhænger af den nyeste vandmåling. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Forbudsramt badesø har det bedre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forbudsramt badesø har det bedre

Ringsted - 13. august 2020 kl. 12:49 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om forhåbentlig få dage og måske endda i weekenden bliver skiltene med badning forbudt fjernet fra den populære Hvidsø i Jystrup ved Ringsted.

Læs også: Kommune forbyder badning i sø

Ringsted Kommune forbød badning den 20. juli, efter at en vandprøve viste et indhold på hele 9800 fækale e.colibakterier pr. 100 milliliter vand.

Det er højst usædvanligt for Hvidsø, hvis vandprøver normalt indeholder under 15 af de slemme bakterier pr. 100 milliliter, og søen derfor plejer at have en fin, grøn smiley for en god badevandskvalitet.

De mange bakterier blev fundet i en af sommerens planlagte vandkvalitetsmålinger, men fordi tallet var sø højt, har firmaet Eurofins, som laver prøverne for kommunen været af sted med måleudstyret igen.

- Resultatet for e:coli bakterier var heldigvis nede på 670 bakterier pr. 100 milliliter. Styrelsen for patientsikkerheds vejledende grænse for, hvornår vi bør forbyde eller fraråde badning er 2000, fortæller Michelle Kappel, hydrogeolog i Ringsted Kommune.

Den nyeste måling i Hvidsø viser dermed et kæmpefald i bakterier i forhold til den slemme prøve i juli og er også et godt stykke under styrelsens grænseværdier, men den populære søs gæster skal alligevel ikke pakke badetøjet endnu.

- For en sikkerheds skyld venter vi med at fjerne badeforbuddet, til vi har to prøver, der kan bekræfte at bakterieniveauet er faldet. Det næste prøveresultat skulle forhåbentlig være klar torsdag eftermiddag. Jeg krydser fingre for, at vi kan fjerne forbuddet til en dukkert i weekenden, håber Michelle Kappel.

relaterede artikler

To badesøer kan bruges til en kølig dukkert 07. august 2020 kl. 20:46

Stor badeguide: Hvidsø er et hit i sommerheden 21. juli 2020 kl. 21:10