Trafiksikkerheden er elendig i Haraldsted og Allindemagle, mener flere beboere i området. Nu skal der tages en alvorlig snak med politikerne og kommunen om bedre trafiksikkerhed. Privatfoto

Forældre tør ikke sende deres børn ud på vejene i landsby

Ringsted - 04. september 2021

I Haraldsted og Allindemagle tør man ikke sende børnene ud på vejene.

Det stod klart, efter onsdagens møde i Haraldsted-Allindemagle Lokalråd, hvor politikere og politi var inviteret til at tale bedre trafiksikkerhed på vejene i og omkring landsbyerne. Et godt fremmøde på 40 borgere skyldes nok det vigtige emne, mener Anne Klee fra lokalrådet.

- Der er mange, der er påvirkede af trafikken i området. Rigtigt mange børnefamilier tør ikke lade deres børn cykle eller gå på vejene. Det betyder, at de sætter sig ind i en bil, hvilket giver en lav ulykkesstatistik og dermed ringe politisk opmærksomhed, siger Anne Klee og nævner, at nye trafikplaner udarbejdes på baggrund af bl.a. ulykkesstatistik.

- De unge børnefamilier tror, at når man flytter på landet, er det sikkert og godt, men nogle flytter fra området, fordi de ikke kan færdes trygt på vejene. Det er ikke særligt hensigtsmæssigt, at man ikke kan lære sine børn at køre på cykel eller at gå på vejen af frygt for at blive kørt ned.

Tung trafik skyder genvej Anne Klee mener, at der går kortere og kortere tid mellem lastbiler og anden tung trafik, der skyder genvej gennem landsbyerne mellem Holbækvej og Roskildevej.

- For at spare nogle minutter kører lastbiler igennem Haraldsted med alt for høj hastighed. Der er 13 pct flere tunge køretøjer på de danske landeveje, og mange af dem kører igennem Haraldsted for at skyde genvej mellem Holbækvej og Roskildevej, siger Anne Klee og slår fast, at det er et komplekst emne med mange hensyn.

- Det er selvfølgelig ikke kun os, der skal færdes på vejene. Vi også nødt til at tage hensyn til landmændene, der skal køre på vores veje med tunge køretøjer, siger hun.

Udvalg skal tage dialogen På mødet i lokalrådet blev der nedsat et trafikudvalg, der skulle tage den videre dialog med Klima- og miljøudvalget og Ringsted Kommune.

- Vi har lavet et trafikudvalg under vores lokalråd, og vi vil nu sætte os ned og beskrive forholdene i sognet. Vi vil rigtigt gerne have, at politikerne og kommunen kigger på det og kommer ud og ser det i virkeligheden, siger Ane Klee og slår fast:

- Alle i vores område kan byde ind med oplevelser/hændelser fra lokalområdet, og så samler vi det hele til et samlet katalog og tager kontakt til kommunen.

Samtale eller protest? Hun mener, at det giver mere gennemslagskraft at gå dialogens vej end at protestere over dårlig trafiksikkerhed igennem en underskriftindsamling.

- Vi vil hellere have en dialog med kommunen end en underskriftsindsamling, som de har gjort i Jystrup. Vi er et aktivt område med aktive mennesker, og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi selv tager fat om det i stedet for bare at protestere.