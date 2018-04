I Børnehuset Bastionen har forældrene og personalet nu snart et par års erfaring i at have en madordning. Birthe Mølleskov laver maden til de små i Bastionens eget køkken. Foto: Signe Aarestrup

Forældre skal vælge mad til de små

Alle kommunens daginstitutioner har køkkener, nogle af dem nåede langt i en ombygning, da det for snart 10 år siden var obligatorisk for kommunerne i Danmark at have en madordning i institutionerne. Men da det er længe siden, har den kommunale administration fået undersøgt alle køkkener i daginstitutionerne for at kortlægge, hvad der er af muligheder for at lave mad, hvis andre forældre end Bastionens siger ja til madordninger.