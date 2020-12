Borgmester Henrik Hvidesten skal i begyndelsen af januar diskutere med sine byrådskolleger, hvordan januars politiske møder skal afvikles. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Forældre skal have mulighed for at arbejde

Ringsted - 31. december 2020 kl. 06:43 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Onsdag formiddag holdt Ringsted Kommunes coronastyregruppe møde for at diskutere konsekvenserne af forlængelsen af de landsdækkende coronarestriktioner foreløbig frem til og med 17. januar.

Mange af de allerede iværksatte foranstaltninger fortsætter, og derudover er der et par nye tiltag på vej i begyndelsen af januar.

- Vi skal fortsat holde vores dagtilbud åbne, men der er i de nye anbefalinger en opfordring til forældre om, at de gerne må overveje, om de har mulighed for at holde deres børn hjemme. Det vil være en stor hjælp for vores daginstitutioner, hvor der fortsat er personalemæssige udfordringer i nogle institutioner på grund af medarbejdere, som er syge med corona eller i karantæne på grund af smitte hos en nær kontakt, siger Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V).

Udvidet tilbud til elever

På skoleområdet er der også ændringer på vej i tilbuddet til elever i 0.-4. klasse.

- Regelsættet omkring nødpasning er udvidet, så forældre med behov kan få passet deres børn. Det kan være et meget relevant tilbud, da det kan være svært at have sine børn i gang med hjemmeundervisning, samtidig med, at man selv skal passe sit arbejde, siger borgmesteren, der selv har erfaring fra en periode med hjemmeskole for sine to sønner i foråret.

Tilbuddet vil variere fra skole til skole alt efter behov.

- Forældrene vil få mere detaljeret besked via aula. Vi har dog allerede meldt ud, at skolerne har brug for mandag den 4. januar til at få alt det praktiske på plads, oplyser borgmesteren.

Han tilføjer, at Ringsted Kommune fortsat vil følge de generelle retningslinjer og implementere de tiltag, som løbende bliver udsendt fra centralt hold af sundhedsmyndighederne.

På plejeområdet er Ringsted Kommune fortsat i stand til at levere den normale service til borgerne.

Hvis antallet af smittede medarbejdere stiger, kan det blive nødvendigt at tage en nødbekendtgørelse i brug.