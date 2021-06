Se billedserie Børn og voksne var trykket i gult for at demonstrere for bedre forhold for kommunens yngste. Foto: Bodil Kirkelykke

Send til din ven. X Artiklen: Forældre kræver flere voksne på Rød Stue Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forældre kræver flere voksne på Rød Stue

Ringsted - 08. juni 2021 kl. 10:04 Kontakt redaktionen

Torvet var søndag fyldt med gule balloner og højt humør, da en masse børn og voksne var samlet for at kræve bedre normeringer i Ringsteds daginstitutioner.

Arrangementet var en del af den landsdækkende kampagne "Hvor langt vil DU gå for børnene?", som kræver bedre vilkår i daginstitutionerne blandt andet i form af minimumsnormeringer.

Hensigten er, at der fra 2024 skal være en voksen per tre vuggestuebørn og en voksen per seks børnehavebørn, men det er uacceptabelt, at børnene skal vente så mange år på helt nødvendige forbedringer, mener lokale forældre.

Kiwa Linette Wammen Hoffmann og Bodil Brøndum Kirkelykke, som var arrangører af eventet i søndags udtaler i en pressemeddelelse:

- Desværre ser vi for ofte pressede institutioner, hvor der er alt for få voksne til store børnegrupper. Det er helt uacceptabelt, og det kan vi ikke byde vores børn. Flere undersøgelser viser, at det desværre kun er i meget få timer om dagen, at der rent faktisk er det antal voksne til stede blandt børnene, som den vedtagne minimumsstandard kræver. Det skaber utrygge rammer for børnene og derudover stresset personale, som kæmper for at trøste, skifte bleer, løse konflikter og så videre på samme tid. Det duer ganske enkelt ikke.

De to forældre mener, at man i Ringsted kommune burde gøre mere for at fremskynde en forbedring af normeringerne i stedet for at sidde på hænderne og vente til 2024.

- Normeringerne skal forbedres også i Ringsted, så børnene får en tryg og udviklende dagligdag. Vi vil have gennemsigtighed, så alle kan følge med i, hvordan normeringerne udvikler sig i praksis. Der er behov for politisk handling, før børn, forældre og medarbejdere reelt kan mærke, at normeringerne ude i virkeligheden bliver forbedret for vores børn, lyder det fra Kiwa Linette Wammen og Bodil Brøndum Kirkelykke.