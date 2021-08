Se billedserie Alex Beck står her ved det sted, hvor hans datter blev ramt af en lastbil sidste år. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Forældre er plaget af sorg over et år efter datters død i rundkørsel

Ringsted - 14. august 2021 kl. 09:15 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Han forstår det ikke, da moderen til hans dengang 16-årige datter ringer til ham tirsdag den 21. april 2020 omkring klokken 18.50. Grædende. Hulkende. Opløst.

- Kristine er død, siger hun gentagne gange.

- Hun blev kørt ned af en lastbil.

Han stivner. Går i stå med mobilen i hånden. Det hele bliver uklart. Det er da noget underligt noget at sige, siger hans hjerne til ham.

Han bliver stående i det, der på det tidspunkt er hans og Kristines fælles hjem. Sollys når ind gennem de tynde lameller i rækkehusets panoramavinduer. Han går lidt fortumlet rundt i stuen. Græder lidt, og så alligevel ikke.

Det er uvirkeligt, ufatteligt. Måske er det ikke engang sandt?

Han ser ingen anden udvej end at ringe til politiet og spørge. Han knuger sig til et lille halmstrå af håb. »Min datters mor har ringet og sagt, at der er sket en ulykke, og at min datter er blevet dræbt. Er det korrekt?«, spørger han åndeløst den vagthavende betjent.

Betjentens bekræftelse rammer som et spyd i hjertet. Den høje muskuløse mand falder til jorden.

- Hele min verden bryder sammen. Jeg græder så meget, at jeg ikke kan trække vejret. Jeg ryster, og jeg har en følelse af behov for at løbe direkte gennem glashavedøren.

Sådan fortæller Alex Beck om det værste øjeblik i sit liv: Da han forstår, at han har mistet det dyrebareste, han har, sin datter, i en meningsløs trafikulykke i rundkørslen ved Haslevvej og Østre Ringvej i Ringsted.

Et rædselsår Der er nu gået mere end et år med mørke, gråd og daglige kampe for at finde et ståsted og en mening med tilværelsen. Han sidder i den samme stue. Med ansigtet klemt sammen, som om det svier et sted og med blikket stillet ind på uendeligt. Han er rolig og afbalanceret, når han taler, men gråden er kun en tanke væk.

Mens de stålgrå skyer driver af sted uden for vinduet, river han op i sit livs sår.

Kristine døde i en højresvingsulykke midt i en rundkørsel. Hvor hun skulle lige ud, svingede lastbilens mandlige chauffør til højre. Uden at se Kristine.

Chaufføren forklarede under den efterfølgende retssag, at han faktisk havde bemærket den unge pige cykle mod den myldretidstrafikerede rundkørsel. Alligevel lykkedes det ham skæbnesvangert at overse hende i den snævre rundkørsel, hvor cyklister er tvunget til at køre i indersiden. Chaufføren troede, forklarede han i retten, at hun havde krydset vejen forinden.

En trist tirsdag Dén tirsdag gik Alex og klargjorde motorcyklen. Han ville glæde Kristine med en overraskelse. De skulle på en tredages tur til Bornholm. Ud til Christiansø. Et løfte, han allerede havde afgivet, men ikke nået at holde.

Dén samme tirsdag gik Kristine - ifølge Alex - og kedede sig hjemme hos sin mor. Derfor havde hun ringet og spurgt, om moderen ikke ville tage fri fra arbejde lidt før, så de kunne mødes i byen.

Hun steg derefter - sikkert forventningsfuldt - op på cyklen for at køre sin mor i møde, nogle få kilometer væk.

Men Kristines mor kom til at vente forgæves på sin datter oppe i byen.

Til sidst begyndt moderen derfor - intetanende - at cykle sin datter i møde - frem mod ulykkesstedet, hvor ambulancer og biler hobede sig op.

Det blev forklaret af parrets advokat under retssagen, som DAGBLADET Ringsted dækkede.

Svær sorg, svære dage Selv om der er gået mere end et år, og selv om Alex har arbejdet intenst med sin sorg hos flere psykologer, er han stadig plaget, fortæller han.

Jeg har dage, hvor jeg har det meget dårligt og er meget ked af det, fortæller han og rømmer sig.

Kristine ville for eksempel være fyldt 18 år for et par uger siden. Det var rigtig, rigtig hårdt at komme igennem.

Kristines forældre blev skilt, da hun var fem år, og hun flyttede med sin far til rækkehuset i Ringsted.

I flashback ryger Alex Beck tilbage til dagen før ulykken. Dengang alt var, som det plejede.

Dagen før ulykken Det var en fantastisk dag, hvor han og Kristine kørte på motorcykel ud i sommerlandet. Det var en af den slags udflugter, som far og datter tog på, så ofte de kunne, og når Kristine ellers havde tid i et ungdomsliv, der var begyndt at blive mere og mere fortravlet, ikke mindst efter hun var startet på efterskole.

Mindet står knivskarpt i Alex erindring. Han kørte motorcyklen, og Kristine sad bagpå. De kørte ad de større veje mod Rørvig og gjorde holdt ved Brorfelde undervejs. Senere spiste de frokost ved grillen i Rørvig og gik tur ved vandet. Da de kørte hjem ad de små veje, stod markerne lysegrønne og smukke i det klare solskin.

Far og datter delte glæden ved udelivet og lange storslåede ture på motorcykel ud i sommerlandet. De rejste ofte til fjernere himmelstrøg. De tog til motorcykeltræf eller fotograferede i naturen.

Vi lavede alt sammen. Vi rejste to til tre gange om året. Vi var altid aktive og udadvendte sammen, fortæller Alex Beck.

Ville samme vej - fandt FB Den første lange tid var det svært at forstille sig andet end at skulle følge efter Kristine. Det blev en kamp, hvor det var vigtigt at have mennesker omkring sig. Så han fik hjælp fra sin bror og sin søster.

Og så opdagede Alex de sociale meder:

- Jeg har altid undret mig over, at folk var personlige på Facebook. Men allerede onsdag, dagen efter ulykken, skrev jeg, hvor knust jeg var. Hvor stor en sorg, jeg var i. At bruge Facebook til at råbe ud i verden, det gav meget. Det handlede ikke om at få likes eller respons. Det var et talerør. Det var terapi. Så Facebook har jeg brugt rigtig meget.

I et Facebook-opslag skriver han på årsdagen for Kristines død om timerne efter ulykken:

»Kristine var blevet kørt til Køge Sygehus. Vi var blevet frarådet at se hende, da hun ikke lignede sig selv efter at være blevet kørt over. Så jeg fik aldrig givet hende et sidste kys eller et sidste kram. Jeg fik aldrig sagt ordentligt farvel til hende. Jeg har måtte tage andres ord for, at min datter ikke er her mere, og jeg har kun kunne sige farvel til en kiste. Om aftenen, da min bror var ankommet, ville jeg gerne til Køge Sygehus, fordi jeg slet ikke kunne bære, at min datter lå der helt alene. At hun var blevet udsat for noget så brutalt for derefter at være blevet efterladt alene på Køge Sygehus. Så mit behov var bare at være der, være i nærheden af hvor hun lå. Så hun ikke skulle føle sig alene.«

Bearbejdning Alex Beck passer Kristines gravsted sammen med moderen. Bliver glad, når veninderne har sat en blomst eller en figur på stedet. Og dybt nedbøjet, når kolde, tankeløse personer - som det skete for nylig - vælger at grave en plante op og fjerne den fra gravstedet.

Han har gjort mange ting for at løfte sit liv videre uden at glemme mindet om sin datter. Han har for eksempel skilt sig af med sine gamle møbler i et forsøg på at frigøre sig fra de dystre tanker. Han har haft besøg af Kristines venner og modtaget fotoalbum fra Kristines tid på efterskolen. Han har kørt på lange ture til destinationer, som far og datter skulle have kørt sammen - med følelsen af at have Kristine med.

Historien skal ud I dag arbejder Alex Beck fortsat på sin heling. I det omfang, det er muligt.

Han er vendt tilbage til sit arbejde som procesoperatør, og det går nogenlunde.

Men der er stadig et hul, som ikke kan lukkes. Alex Beck føler et behov for at videregive historien til offentligheden. Et trafikdrab er altid grusomt og trækker store overskrifter i avisen. Men det er også anonymt. Tilbage står de knuste pårørende med en smerte, som lammer dem og kaster dem ud i en storm af uforløste følelser.

Alex Beck føler for eksempel, at hans datter er blevet dårligt behandlet. Både under det retslige efterspil, og i den manglende sikkerhed, som fortsat præger rundkørslen ved Haslevvej og Østre Ringvej.

Retssagen Han er skuffet over den relativt lille straf - som i dette tilfælde var 20 dagbøder á 500 kroner og frakendelse af kørekortet i seks måneder - selv om tekniske undersøgelser pegede på, at lastbilen ikke standsede helt op i rundkørslen.

Et vidne beskrev ganske vist i retten, at han havde set lastbilen standse helt op. Men den iagttagelse har Alex Beck kun en hovedrysten til overs for. Begge dele kan jo ikke være sandt. Han er også vred over chaufførens forklaring i retten, som han på flere punkter mener ikke var korrekt.

Det er svært at opleve, at chaufføren ikke angrer i retten og fastholder, hvad han gjorde - mens man som forældre stadig står med så stor en sorg, her over et år efter, siger Alex Beck og tilføjer:

Jeg har lært at forholde mig til, hvad der er sket. Jeg har ikke lært at leve med det. Men det, at chaufføren ikke erkender det som uagtsomt manddrab. Det er svært.

Nå ja, og så var den ulovlige anordning på lastbilen, som ifølge den indkaldte ekspert kan have hæmmet chaufførens udsyn. Det fik heller ikke rigtigt konsekvenser.

Flere ulykker i rundkørsel Vejdirektoratet foretog en inspektion af ulykkesstedet og rundkørslen, som man altid gør i forbindelse med ulykker.

Enden blev, at de blå cykliststriber blev malet tydeligt op. Men det er slet ikke nok, mener Alex Beck, som peger på, at rundkørslen er for lille og for farlig for cyklister, der er nødt til at køre ind i selve rundkørslen, hvor bilerne kører. I moderne rundkørsler stopper cykelstien og fortsætter uden for kørebanen.

Trafikknudepunkt ved Halslevvej og Østre Ringvej er at betragte som farlig. DAGBLADET's undersøgelse og aktindsigter dokumenterede i foråret 2020, at der ved selvsamme rundkørsel havde været tre identiske højresvingsulykker på tre år. I alle tre tilfælde gik det ud over cyklister - med personskade til følge. Desuden havde der været flere mindre ulykker.

Den ultimative pris Kristine betalte den ultimative pris for mødet med et af de mange tunge køretøjer, som passerer stedet blandt andet for at køre til og fra industrikvarteret, tæt på.

De alvorlige ulykker var medvirkende til, at Ringsted Kommunes borgmester Henrik Hvidesten (V) og formand for Klima- og Miljøudvalget Torben Lollike (R) sidste år drog ind til Christiansborg for at rejse problemstillingen over for trafikminister Benny Engelbrecht (S) og over for Vejdirektoratet med ønske om en om- eller udbygning af flere af de farlige rundkørsler ved nogle af statsvejene i kommunen.

Der kom ikke et konkret udbytte, men Henrik Hvidesten har tidligere udtalt til DAGBLADET, at han forventer, at der kommer til at ske noget inden for en rimelig fremtid.

Den store skyld Midt i sorgen melder der sig også en anden slags vrede. Alex Beck har plaget sig selv med spørgsmål og skyld. Gjorde han det godt nok?

Hvad kunne han have gjort anderledes?

Hvorfor kørte de ikke om tirsdagen i stedet for om mandagen?

Al den skyld skal også bearbejdes. Men den er svær at få bugt med.

For Alex Beck står mindet om datteren stadig klart, som dén hun var, i april 2020:

Her stod Kristine på tærsklen af sine drømme om fremtiden. Hun ville rejse ud til fjerne egne sammen med sin hund. Hun ville fotografere. Hun ville leve. Efter nogle barndomsår, hvor hun også søgte at finde sig selv, var det, som om hun nu havde vokset sig stærkere og mere selvsikker. Tættere end nogensinde på at være den, hun var. Og at kunne stå ved det.

Nu skal Kristines forældre fortsætte rejsen alene, men det bliver med stærkt minde om en visionær og varm pige.

Håb om bedre trafikforhold Alex Beck har delt sin fortælling for at bringe lys over følgerne af et trafikdrab. Han håber også på større retfærdighed på de af de danske vejstrækninger, som er åbenlyst farlige. Hvad nytter regeringens milliarder til motorveje og hurtigtog, når unge og ældre cykelglade mennesker dør eller forkrøbles i højresvingsulykker ved små og utidssvarende rundkørsler?, funderer han.

Han håber i særdeleshed på ændringer i rundkørslen ved Haslevvej og Østre Ringvej.

Og så håber han, at lastbilchauffører får det bedst mulige udsyn og vilkår, så lignende tragiske ulykker kan begrænses til et minimum fremadrettet.