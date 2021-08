Christina Bonita Oliveira har en ordblind datter i 5. klasse, som ifølge hende ikke får nok hjælp af kommunen til at takle udfordringerne. Privatfoto

Forælder stiller spørgsmålstegn ved indsats for ordblinde børn og unge

Ringsted - 25. august 2021 kl. 13:08 Af Alexandra Pedersen Kontakt redaktionen

Børn med ordblindhed bliver i dag tilbudt en såkaldt IT-rygsæk, samt oplæring i, hvordan den fungerer. Computeren deri oplæser tekster eleverne har i skolen, og hjælper med stavning. Men det er ikke godt nok, mener Christina Bonita Oliveira, der har en ordblind.

- Det er ikke godt nok bare at give dem en computer. Det lærer jo ikke børnene at være selvkørende. Ordblindhed er jo ikke status-quo. Man kan godt lære sig ud af de. Det er jo ikke fordi at, hvis man er ordblind som barn, så er man permanent bare blind på ord, sådan hænger det ikke sammen, siger hun.

Christina Bonita Oliveira tilføjer, at det ikke er fordi computeren nødvendigvis er en dårlig idé, men at den ikke kan stå alene som redskab.

Hun savner mere information og dialog med skolen, og synes blandt andet også at det er svært ikke at vide, hvordan det går i skolen, når hun ikke hører det fra andre end hendes datter.

Manglende information Hun forklarer, at det især er mere information og en handlingsplan, hun efterspørger, da der ifølge hende er mange fagudtryk og begreber, som kan være sværere at forstå.

- Måske en brochure, hvor begreber og udtryk blev forklaret, ville hjælpe en hel del. Det kan ikke være rigtigt, at man som forældre skal hive informationen ud af skolen eller kommunen. Der er nødt til at være en bedre dialog. Man mangler simpelthen noget ordentlig information og en handlingsplan, så det er mere tydeligt, hvordan man som forældre kan støtte bedst muligt op om barnets udvikling, siger Christina Bonita Oliveira.

Hendes datter er 12 år og går i 5. klasse på Vigersted Skole. Familien flyttede fra København til Ringsted i december 2020, og havde samme år i maj fået testet datteren for dysleksi på den tidligere skole i København.

Christina Bonita Oliveira tilføjer, at Covid-19 jo selvfølgelig også har spillet en rolle i det langsommelige forløb, men at det måske er et problem i sig selv, at man ikke gør noget fra starten af skoletiden.

- Problemet er jo, at man først tester i tredje klasse. Jeg vidste allerede ret tidligt, at min datter havde en udfordring på det område. Det er ret tydeligt allerede tidligt i udviklingen, for eksempel når det kommer til at lære alfabetet. Hun var ofte grædefærdig, når hun kom hjem, fordi hun ikke kunne følge med i timerne. Det kan jo ikke være rigtigt, at børn skal være det, siger hun.

Ærgerlig over kritik Chef for skolecenteret i Ringsted Kommune Jesper Ulrich Jørgensen er ærgerlig over, at der er forældre i kommunen, som ikke føler sig godt nok støttede i denne her forbindelse.

Han mener, at man fra kommunens og skolecenterrets side har meget fokus på at hjælpe børn med udfordringer i hverdagen og at hver elev har en individuel læringsplan, da der er mange forskellige variationer for dysleksi.

Og lige præcis den ekstra opbakning føler Christina Bonita Oliveira ikke, at hun får.

Hun nævner udover læse- og stavevanskelighederne også udfordringerne med lavere faglighed, dårlig trivsel og lavt selvværd.

- Ordblindhed er meget individuelt og barnet har måske også andre udfordringer end det. Ordblinde har jo mange andre rigtig gode kvaliteter, og det er der slet ikke nok lys på. Man kunne som forældre godt bruge støtte på de områder, siger hun.

- Der kunne godt være et bedre skole-hjem-samarbejde på området. Hvordan finder man ud af, hvordan ens barns niveau er og hvordan deres udvikling går? Der er så meget fokus på at opdage dysleksi, men det er jo ikke nok, hvis man ikke får den rette hjælp efterfølgende. Det er slet ikke tilfredsstillende.

- Der er åbenbart også en læsevejleder på skolen, men jeg ved ikke, hvad personen laver. Jeg har ikke haft nogen kontakt med. Jeg ved ikke en gang, hvem jeg skal tage fat i for at få det. Det føles som om, at jeg risikerer at tabe bolden, hvis jeg ikke bliver ved med at lægge pres på, tilføjer hun, og siger, at hun føler, at hun som forældre selv er nødt til at undersøge hvilke muligheder, der er for hjælp og støtte til sin datter, udenom skolen.

Har en handlingsplan Jesper Ulrik Jørgensen forklarer, at der, på trods af Christinas anderledes oplevelse, er en handlingsplan for, hvordan man i kommunen griber dysleksi an.

Han fortæller, at den specificerer, hvordan skolerne skal gribe det an og hvilke tiltag, der skal ske på hvert klassetrin.

Ifølge ham er den meget specifik og efterlader altså ikke skolerne med et fortolkningsproblem. Derfor mener han også, at alle kommunens skoler burde være godt klædt på.

- Vi gør meget ud af, at der skal være løbende dialog mellem skole og hjem. Og hvis der ikke er hul igennem til skolen, og man ikke føler, at man får den hjælp, man har brug for eller dialog med skolen, så kan jeg hjælpe med kommunikationen, hvis man henvender sig. Man skal jo altid kunne komme i dialog med skolen. Retningslinjerne er bare et minimumskrav, og nogle elever og forældre har måske brug for mere støtte, og så skal de selvfølgelig have det, siger han til Christina Bonita Oliveiras kritik af den manglende dialog med skolen.

Han forklarer ligeledes, at der i den kommunale handlingsplan også er inkluderet, at forældrene årligt skal have et »hvordan går det møde« med skolen, samt løbende møder omkring elevens individuelle handlingsplan.

- Vi mener jo, at det er noget eleverne bare skal have noget hjælp til, så de kan deltage i den almindelige undervisning. Men der er elever, som får særlig undervisning, da der jo også kan være brug for det, siger han.

Christina Bonita Oliveira tilføjer afslutningsvis, at computeren har gjort en forskel for sin datter, og at hun kan mærke på hende, at fordi det er blevet nemmere at følge med i timerne, så er hun også blevet gladere.

Hun håber fremadrettet på mere dialog med skolen.