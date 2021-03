Forår i Allindelille Fredskov

Særlig orkideen flueblomst, der her har sit eneste voksested i Danmark, kunne i 0-erne tælles på er par hænder. Da urtefloraen og de lysåbne arealer forsvandt, betød det også tilbagegang for sommerfugle og andre insekter.

Senere udføres høslet, som afsluttes med et leslåningsarrangement om efteråret, hvor alle kan deltage. Desuden har køer og geder været med til at holde uønsket buskvækst og langt græs nede. Det har tilsammen betydet stor fremgang for urtevegetationen, og flueblomst findes nu i hundredtal.

I 2015 og 2019 blev større områder i skoven ryddet for at skabe nyt kalkgræsland. Al skovmuld (næringsstoffer) blev fjernet, og en del af de fældede træer blev lagt ud som dødt ved i de tilstødende skovområder for at fremme betingelser for insekter og svampe.