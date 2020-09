Det nye aktivitetsområde på Præstbrovej bliver en "attraktivt, børnevenlig og sikker legeplads og aktivitetsområde for børn og voksne i nærområdet", står der i udkastet lavet af det danske legepladsfirma Kompan. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Fondsmidler til nedslidt legeplads i landsby

Midlerne bliver føjet til grundejerforeningens budget på 1 mio. kroner, som det koster danske Kompan at lave legepladsen, der ikke bare skal indeholde legestativer og rutsjebane, men også have et fitnessområde samt petanque- og multibane.