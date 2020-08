Se billedserie Der var stor glæde i Ringsted Ro- og Kajakklub, da filialdirektør Heidi Holck Wolfhagen kom med en check på 42.000 kroner. Privatfoto

Fond støtter ro- og kajakklub

Ringsted - 22. august 2020

Ringsted Ro- og Kajakklub har, ligesom mange andre vandsports-foreninger, i første halvdel af 2020 oplevet en øget interesse for at komme ud i naturen og prøve kræfter med vandsporten.

Det gælder både interesse for at ro i kajak og robåd. Også blandt klubbens store gruppe af vinterbadere har der været lyst til at udnytte klubbens tilbud om roning for medlemmer - i første omgang primært kajak.

Måske som en konsekvens af udfordringerne med afstand under corona har der været en særlig interesse for at ro single-sculler blandt medlemmerne. For at dække det behov og få flere ud af at ro, søgte klubben Nordea-fonden og har fået 42.000 kroner i støtte til to nye single-scullere.

Torsdag eftermiddag havde klubben besøg af filialdirektør i Nordea Ringsted, Heidi Holck Wolfhagen, som forestod dåben af de nye både.

Den ene båd hed i forvejen Loke, og den anden båd blev døbt Frigg.

Stor glæde i klubben

- Vi er utrolig taknemmelige for, at Nordea vil gå ind og støtte med en så stor sum penge. De to nye single-scullere gør, at vi får flere på vandet, og vi oplever, at flere nu har mod på at give sig i kast med singlesculleren, siger klubbens formand Anne Mette Christiansen i en pressemeddelelse.

Ringsted Ro- og Kajakklub, som ligger i "Søsporthjørnet" for enden af Haraldsted Sø (Langesø) er i en spændende udvikling.

Klubben tæller cirka 350 medlemmer, som dækker over vinterbadere og roere i både kajakker og robåde.

Man kan begynde i kajak, når der tilbydes nye kajakkurser til næste forår, og der er løbende mulighed for at lære at ro i robåd.