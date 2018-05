Der bliver igen ridderturnering ved middelaldefestivalen i august. Foto: Kristian Buchmann Foto: Kristian Buchmann

Fond sikrer gratis ridderdyst på festival

Ringsted - 23. maj 2018 kl. 08:59 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Takket være en donation fra Bjarne Jensens Fond kan Museum Vestsjælland invitere til en ridderturnering med nogle af de bedste europæiske ryttere ved Ringsted Middelalderfestival 2018, der holdes fra fredag den 17. til søndag den 19. august i og omkring Sct. Bendts Kirke i Ringsted.

- Det glæder os, at vi igen kan støtte formidlingen af den spændende historie om Valdemarerne i Ringsted, siger Lene Stengade fra Bjarne Jensens Fond.

Middelalderfestivalen er en af Museum Vestsjællands største events. Anette Månsson, afdelingsleder for Ringsted Museum & Arkiv, takker Bjarne Jensens Fond for støtten til Ringsted Middelalderfestival.

- Det ville ikke være muligt for os at stable så stort et arrangement på benene uden hjælp, og netop ridderturneringerne er jo et af de største højdepunkter, så det er en virkelig vigtig støtte, Bjarne Jensens Fond yder. Det er vi meget taknemmelige for, siger Anette Månsson.

Ringsted Middelalderfestival hylder Valdemarerne. I årets tema er vi tilbage i 1286. Her er Dronning Agnes blevet enke, da hendes ægtemand kong Erik Klipping, sønnesøn af Valdemar Sejr, bliver myrdet i Finderup Lade. Deres søn Erik Menved er ikke gammel nok til at regere, derfor danner Agnes en formynderregering og forsøger at bane vejen til sønnens ret til kronen. Det sker ikke uden rænkespil. Tilbage står spørgsmålene: Er marsk Stig og de otte stormænd medskyldige i mord? Og hvad var deres motiv?

Under festivalen genopfører skuespillere optakten til, at marsk Stig og de otte stormænd bliver dømt fredløse og landsforvist for mordet. Ridderturneringen bliver på dramatisk vis flettet ind i fortællingen om enkedronning Agnes.

Med støtten fra Bjarne Jensens Fond har Ringsted Middelalderfestival og Museum Vestsjælland mulighed for at give gratis adgang til ridderturneringerne og festivalen i øvrigt.