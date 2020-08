Se billedserie Michael Obel og hans kone Tatjana åbnede i december sidste år Moviehouse Ringsted. Ved prisoverrækkelsen var han flankeret af biografdirektør i Ringsted og Slagelse Morten Stefansen. Foto: Kenn Thomsen

Fond giver priser til Moviehouse og TMS ungdom og bredde

Ringsted - 28. august 2020 kl. 17:17 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to største priser ved Ringsted Kommunes mini-gallafest i Ringsted Kongrescenter fredag eftermiddag blev overrakt af Sydbank Ringsteds filialchef Henrik Tesgaard Nielsen.

Han kunne på vegne af Trelleborg Fonden overrække årets kulturpris på 25.000 kroner til Michael Obel, der ejer Moviehouse Ringsted.

Begrundelsen for tildelingen er, at Ringsteds borgere, på grund af Michael Obels tro på potentialet i Ringsted, endelig har fået sig en ordentlig biograf med fantastisk billede og lyd. Derfor behøver man ikke længere at køre udenbys, når man vil i biografen, påpegede Henrik Tesgaard Nielsen.

Både elite og bredde Trelleborg Fondens idrætspris ligeledes på 25.000 kroner gik i år til TMS Ringsteds velfungerende ungdoms- og breddeafdeling. TMS Ringsted har gennem det seneste år været igennem en enorm positiv udvikling, både på antallet af medlemmer og på de sportslige resultater.

TMS Ringsteds ungdoms- og breddeafdeling fik Trelleborg Fondens idrætspris 2020. TMS var repræsenteret af næstformand i ungdomsafdelingen Jan Berner Rømer (tv.) og formand Ole Andersen. Foto: Kenn Thomsen

Ungdomsafdelingen har oplevet en medlemsfremgang på 15 procent i aldersgruppen 0-18 år. Klubben ønsker, der skal være noget for alle. Derfor har man valgt at satse stort på de små årgange for at fange de yngstes interesse for håndbold i en tidlig alder, og så skal den satsning på sigt bære frugt i ungdomsrækkerne.

Klubben har desuden etableret et Lykkeligahold, hvor børn og unge med fysiske såvel som psykiske udfordringer kan komme og spille håndbold.

Forældre til børn, der spiller håndbold, har også fået mulighed for at dyrke sporten. Hver mandag aften mødes både øvede og uøvede forældre for at spille håndbold med efterfølgende social hygge i 3. halvleg.

Prisen blev modtaget af ungdomsformand Ole Rygaard Andersen og næstformand Jan Berner Rømer.

