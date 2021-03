Send til din ven. X Artiklen: Fond giver 4,5 millioner til aktivitets- og naturhus ved Haraldsted Sø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fond giver 4,5 millioner til aktivitets- og naturhus ved Haraldsted Sø

Ringsted - 10. marts 2021 kl. 09:43 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Landsbyklyngen Søskovlandet nord for Ringsted modtager økonomisk støtte til et nyt mødested, der skal knytte flere landsbyer i området sammen gennem et aktivt liv, samvær og oplevelser i naturen.

Landsbyklyngen vil skabe gode muligheder for et aktivt liv, bevægelse, samvær og oplevelser i naturen. Klyngen har fået 4,5 millioner kroner fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden til et nyt aktivitets- og naturhus.

Lokale og Anlægsfonden og den filantropiske forening Realdania støtter i alt seks nye mødesteder i danske landsbyklynger med et samlet beløb på knap 23 millioner kroner.

Fire ud af de seks nye mødesteder har natur og friluftsliv som omdrejningspunkt.

- Naturen er fremtidens mest potente aktivitetsarena, hvor man kan dyrke fællesskabet uden krav om klubtrøjer og medlemskab. Naturen har fået en ny plads i vores sociale liv, og landområderne har noget særligt at byde på. Ved at samarbejde får klyngerne opbygget den kritiske masse, der er afgørende for at skabe et godt mødested og fælles faciliteter, siger Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, i en pressemeddelelse.

Mødestederne udspringer af flere års samarbejde mellem DGI, Lokale og Anlægsfonden samt Realdania om etablering af landsbyklynger over hele Danmark. Målet er, at mødestederne er med til at styrke livet i klyngerne bl.a. ved at fremme hverdagslivets fællesskaber.