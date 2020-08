Folketingsmedlem vil have transportminister på banen

Venstres transportordfører Louise Schack Elholm vil have transportminister Benny Engelbrecht (S) til at træde i karakter over for Banedanmark i forbindelse med den ønskede kapacitetsudvidelse ved Ringsted Station.

- Jeg har stillet spørgsmålene til transportministeren for at få ham til at træde i karakter over for Banedanmark. Jeg håber, at han vil forsikre mig om, at togene også fremover skal stoppe i Ringsted og ikke skal til at køre uden om, siger Louise Schack Elholm.