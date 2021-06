Anne Madsen er folketingskandidat for Socialdemokratiets Ringsted-Sorøkreds. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Folketingskandidat kritiserer regeringens flygtningepolitik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Folketingskandidat kritiserer regeringens flygtningepolitik

Ringsted - 14. juni 2021 kl. 13:32 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Socialdemokratiet i Ringsted ønsker et møde med flygtninge- og integrationsordfører Rasmus Stoklund (S).

Det kom frem på lokalafdelingens generalforsamling lørdag, hvor de fremmødte medlemmer over en bred kam tog mere eller mindre afstand fra regeringens flygtninge- og asylpolitik, men af hensyn til dagsorden og tid, valgte man at udskyde den glohede debat til et opfølgende møde med moderpartiets flytninge- og integrationsordfører i august.

Lokalafdelingens officielle holdning er derfor fortsat uafklaret, men som Anne Madsen (S), der er folketingskandidat for Socialdemokratiet i Ringsted-Sorø-kredsen, slog fast i sin beretning:

- Det bliver en svær, og rigtigt udfordrende sag for partiet. Jeg kan kun sige til jer, at jeg galper op alle mulige tænkelige steder om det her, for jeg har svært ved at genkende den politiske linje fra mig selv og mit parti, sagde folketingskandidaten og lagde ikke fingre imellem.

- Der er et ordsprog, der siger, at den, der sover med hunde, får også lopper. Vi skal gøre op med os selv, om vi fortsat vil være venner. Jeg vil blæse på at tabe et ordførerskab, hvis det betyder, at jeg samtidig kan beholde min integritet, sagde hun.