Folkeskoler og daginstitutioner er klar til åbning på mandag

- Det er en underlig tid for os alle, og det kan især opleves voldsomt for børn. Derfor er det vigtigt for mig at understrege, at de voksne i skoler og dagtilbud vil have ekstra stor opmærksomhed på børn, der er kede af det eller utrygge ved alt det nye, der er sket de seneste uger. Særligt i en tid, hvor mange andre ting vil være anderledes, så bliver omsorg og tryghed ekstra vigtigt, siger formand for Børne- og Undervisningsudvalget Klaus Hansen i en pressemeddelelse.