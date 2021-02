Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Folkeskolen og projekt morgenluft

Ringsted - 01. februar 2021 kl. 08:36 Af Lars Tegl Rasmussen, byrådsmedlem for Ringstedlisten

Debat

Ringsted: På vegne af skolelederne har skoleleder på Ådalsskolen Flemming Nielsen onsdag et indlæg om Ringsteds folkeskoles fortræffeligheder.

I indlægget anerkender han i en bisætning, at der er problemer med elevernes færdigheder.

Resten af pladsen går så med at fortælle, at man er på rette vej- man skal blot have ro og tid.

Samtidig tilkendegiver han, at debatten om folkeskolens mål ikke er til hurraord og hurtige løsninger, men til kontinuitet.

Flemming Nielsen lægger i sit indlæg sig utroligt tæt på de holdninger, der præger politikere i skoleudvalget.

Set ud fra et karrieremæssigt synspunkt er det vel forståeligt nok, men ud fra elevernes tarv er det helt uforståeligt.

Ringstedlisten har ofte udtrykt utilfredshed med tingenes tilstand og peget på løsningsmuligheder.

Efter listens opfattelse er det ikke udtryk for hurraord og lette løsninger at pege på at:

1. Folkeskolen kan lære af de frihedsgrader, som de private skoler har.

2. Mere selvstændighed for den enkelte folkeskole og bestyrelser vil give bedre mulighed for lokal prioritering til gavn for løsning af de specifikke lokale udfordringer.

3. Desto flere ressourcer der placeres centralt, desto færre er der til rådighed decentralt,

4. Desto fjernere en ledere er fra sine medarbejdere, desto mindre føling har den pågældende med, hvad der sker.

I Lars Von Triers formidable tv serie Riget ønsker overlægen at iværksætte projekt "Morgenluft". Det er et projekt, der skal rydde grundigt op i alle afdelingens dårligdomme. Modsat Flemming Nielsen så jeg gerne et sådan projekt i Ringsteds folkeskoler.

Jeg er også så naiv, så jeg tror, at forældrene og eleverne vil se frem til det. Det er jo dem, der reelt betaler prisen for tingenes tilstand.