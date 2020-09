Folk stod i kø til valg i det største sogn

- Vi havde fået gjort mere reklame for det denne gang, og vi havde fået gjort det tydeligt, at det var et reelt valg, der fandt sted. Tidligere har vi jo haft et orienteringsmøde, der sluttede med, at nogle tog initiativ til en liste. Men denne gang var der for første gang et rigtigt valg.