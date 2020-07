På billedet ses fra venstre: Wilma Anker, Kristian Slot Rasmussen, Mikkel Holm Pedersen, Malene Reynolds samt fra varehuschef fra Føtex Tommy Nielsen. Privatfoto

Føtex-pant skal hjælpe svømmeklub mod nye mål

Ringsted - 06. juli 2020 kl. 15:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tomme dåser, flasker og øl/sodavandskasser kan nu få stor værdi for Ringsted Svømmeklub. Når man som kunde i Føtex i Ringsted står foran flaskeautomaterne på sin indkøbstur, får man mulighed for at støtte op om svømmeklubben.

Det sker ganske enkelt ved at trykke på den særlige donationsknap i stedet for den normale pantknap. Med et tryk på donationsknappen går pantbeløbet ubeskåret til Ringsted Svømmeklub.

- I Føtex arbejder vi for en sundere og bedre hverdag, og derfor vil vi gerne bidrage til, at børn og unge kan være aktive i deres fritid. Vi synes at Ringsted Svømmeklub gør en stor forskel her i lokalområdet. Så foruden en særskilt donation fra os har vi valgt at give vores kunder mulighed for at donere sin pant til Ringsted Svømmeklub. Vi håber, at rigtig mange vil tage godt imod vores initiativ og på den måde støtte op om klubbens arbejde, fortæller varehuschef i Føtex Ringsted Tommy Nielsen.

Over hele landet arbejder Føtex for at skabe en sundere og bedre hverdag med støtte til sundhedsinitiativer, foreninger og klubber. Over 100 Føtex-butikker har indgået lokale partnerskaber, som kunderne kan donere til med pantknappen, og således også Føtex Ringsted.

I Ringsted håber Ringsted Svømmeklub på masser af tomme flasker og dåser i Føtex' flaskeautomater. Klubben har ca. 1100 medlemmer og donationerne skal bruges på de unge svømmere i klubben.

- Vi er super taknemmelige for samarbejdet med Føtex, som vil gøre en stor forskel for os, siger Martin Anker, der er bestyrelsesmedlem i Ringsted Svømmeklub.