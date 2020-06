Se billedserie Svana og Patrick sammen med rektor Hanne Michelsen (th.). Foto: Jonas D. Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Første studenter fra HF & VUC Klar i Ringsted sprang ud i dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første studenter fra HF & VUC Klar i Ringsted sprang ud i dag

Ringsted - 23. juni 2020 kl. 15:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev knipset løs med kameraer og mobiltelefoner, og familierne var mødt talstærkt op for at fejre studenterne på VUC Klar i Ringsted. Her blev Adam Wiedemann, Svana Theilmann og Patrick Berg tirsdag studenter på samme tid.

Svana Theilmann er faktisk født i Island og fik navnet Svanhildur Ásgeirsdóttir: - men jeg har boet i Danmark, siden jeg var seks år, fortæller hun og tilføjer:

- Det har altid været min danske drøm, at hele familien, min mand, jeg og vores to børn fik det samme efternavn.

Det lykkedes sidste år, hvor Svana blev gift og fik samme efternavn som sin mand. Svana skal videre på en naturvidenskabelig uddannelse, når hun er færdig med en overbygning på HF & VUC Klar's afdeling i Slagelse, der er målrettet universitetet - Svana har endnu ikke besluttet hvilken uddannelse, hun vil søge videre på.

Patrick Berg skal arbejde det første års tid, måske med børn og unge - inden han søger ind i hæren. Tidligere har Patrick taget en idrætsuddannelse, og dermed er han rigtig rustet til en militær karriere - her er både et godt hoved og en god fysik vigtige forudsætninger for at komme i gang.

Adam Wiedemann ønsker at beskæftige sig med et eller andet med motion. I første omgang skal det nydes i fulde drag, at eksamen er i hus.

Det har været et turbulent forår - og derfor er glæden nok endnu større, end den plejer at være.

- Indtil for ganske nylig var det uklart, om vi kunne fejre studenterne den dag de fik hue på, men det er heldigvis lykkedes, fortæller rektor Hanne Michelsen og tilføjer:

- Vi har løst det på den måde, at studenterne kan fejre hue og sidste karakter i vores lyse foyer, hvor der er god plads umiddelbart efter eksamen.

Derefter var der mulighed for at fortsætte festlighederne på de mange grønne arealer udenfor i det skønne solskinsvejr.

Torsdag den 25. juni er der translokation på afdelingen i Slagelse, hvor studenterne fejres én klasse ad gangen. Til translokation er der stadig taler, uddeling af eksamensbeviser og den navnkundige revy med lærerne. Men fællessang bliver det ikke til i år, da man ikke under sangen kan holde to meters afstand mellem deltagerne.

relaterede artikler

Billeder: Flaget til tops på ZBC Ringsted 22. juni 2020 kl. 13:11

Sahar, Oliver og Marcus kommer med på studentervognen fra MSG 04. juni 2020 kl. 18:08