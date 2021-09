Første spadestik til kæmpe boligbyggeri

Byggeriet af et stort boligområde med 210 lejligheder går snart i gang. Det drejer sig om første etape af i alt 210 lejeboliger i det gamle kaserneområde i Ringsted, som bliver opført af Næstved-virksomheden Maycon A/S i samarbejde med Vognsen & Co Entreprise A/S.

Første etape opføres tæt op ad de eksisterende kasernebygninger, og ud over at tage et spadestik med håndkraft, fik Henrik Hvidesten også mulighed for at prøve en af de store gravemaskiner, som snart forvandler grunden til moderne lejligheder.

- På byrådsmødet i aftes var der et af byrådsmedlemmerne, der mente, at Ringsted efterhånden var ved at være kendt for at være byen, hvor der graves. Og som byrådsmedlemmet gjorde opmærksom på, giver det naturligvis gener. Men jeg har det sådan, at de mange byggekraner og entreprenørmaskiner, man møder på sin vej rundt i kommunen er et udtryk for udvikling. Der graves, fordi der bliver skabt nyt, lød det blandt andet fra Henrik Hvidesten, da han talte foran forsamlingen af entreprenører, byggefolk arkitekter og også en del fremmødte borgere, som var dukket op for at se nærmere på det store byggeprojekt.