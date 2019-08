Første skoledag for Martin og Anton

Det ligner næsten en lærd professor, som træet står der i den indre skolegård med pjusket, lysegrøn krone og rynket stamme. Ved træet leger og løber en masse børn, der trods varierende højde og drøjde har det til fælles, at skoleklokken i dag ringer fra sommerferie og et nyt år på Nordbakkeskolen i Nordrup igen kan begynde. Her i kommunens landlige udkant indleder nogle det sidste år, mens sådan nogle som 6-årige Anton Søndervang Bernd oplever sin allerførste skoledag. Beredt med Ninjago-rygsæk ankommer han sammen med sine forældre, Maria og Per, til skolen, hvor han sammen med sine kommende klassekammerater stiller sig klar foran snoren, der spærrer skolegården. - Er I klar til at tælle ned? Råber skoleleder Martin Fogh, mens han holder en forgyldt saks op i luften. - 1… lyder det i kor blandt de første skolebørn og de fremmødte, der også er de helt små børnehave- og vuggestuebørn i ladvogne. - 2… 3! Og snoren klippes, inden Anton sammen med resten af 0. klassen vender snuden mod skolegården og de næste ti års grundskolegang.

En lille skole

For skoleleder Martin Fogh betyder dagen lige så meget som for Anton. Han har nemlig kun været på Nordbakkeskolen de sidste fire dage og kan derfor kalde sig nytiltrådt afdelingsleder for den ”lille skole”, der har omtrent 200 elever.

- Jeg har glædet mig enormt meget til i dag, begynder Martin Fogh, der selv kommer fra en lignende stilling ved Tune Skole i Greve, hvor eleverne talte lidt over 600.

- Jeg valgte Nordbakkeskolen på grund af størrelsen. I dag er de fleste skoler slået sammen til at være meget store enheder, og det er sjældent man finder små landsbyskoler som denne, siger Martin Fogh, idet et par elever passerer forbi.

- Hej Jakob…! hilser den ene, mens den anden griner og retter sin kammerat:

- Han hedder altså Martin!

Eleverne løber grinende væk, inden Martin Fogh langsomt begynder at gå i retning mod børnehaveklassens lokale.

- Jeg kunne rigtigt godt tænke mig at blive skoleleder et sted, hvor der er en anden nærhed til eleverne, men også lærerne og forældrene. Det er min ambition at få lært alle at kende, men nu må vi se.