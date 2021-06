Asger Rasmussen står sammen med makkeren Peter Nikolaj Trnka bag Klipworks, der har specialiseret sig i let videodeling for journalister. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Først gik han konkurs - nu er lokal iværksætter verdens bedste

Ringsted - 17. juni 2021 kl. 18:55 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Asger Rasmussen er digital brobygger. Mursten og mørtel er udskiftet med pixels og bits, når iværksætteren fra Ringsted bygger sit videodelingsprogram Klipworks, der gør det lettere at udveksle videofiler mellem medier og deres brugere.

Mens Klipworks er udbredt som medieværktøj i Danmark, Sverige, Tyskland og Belgien, har iværksætter-firmaet fået endnu en stærk bropille at stå på:

Tirsdag vandt Klipworks således en førsteplads i startup-konkurrencen på Global Media Forum - en verdensomspændende mediekonference arrangeret af den tyske mediegigant Deutsche Welle, hvor 4-5000 mennesker fra hele verden årligt deltager. Så nu kan Klipworks derfor kalde sig verdens bedste iværksætter-firma.

- Fra at være blandt over 100 ansøgere blev vi udnævnt til at være ét af de mest innovative mediestartups i verden sammen med et tunesisk startupfirma, siger Asger Rasmussen glad fra hjemmekontoret på Lille Svenstrup Gods lige udenfor Ringsted, hvorfra han kommunikerer med sine to kolleger i København og Manchester i England.

- Der følger desværre ikke penge med prisen, men æren og eksponeringen betyder alverden. Hvis man skal have de helt store briller på, handler det jo om at forbinde brugerne og mediehusene og styrke en indbyrdes tillid, siger iværksætteren.

Gør videodeling lettere Og hvordan fungerer Klipworks så? Mens teknikken hurtigt bliver smånørdet at forklare, handler Klipworks grundlæggende om at gøre det lettere for menigmand at sende videoer til medierne, der så til gengæld får bedre styr på det indsendte materiale i ét og samme program.

- Vi lagde ud med et teknisk problem: Hvordan får vi videofiler fra A til B? Hvor A ikke har styr på at producere video, mens B skal have mere styr på, hvad der kommer ind, forklarer Asger Rasmussen, der som mangeårig journalist i DR Nyheder selv har haft fingrene i mediemøllen.

Asger Rasmussen og Klipworks har specialiseret sig i at lave et videodelingsværktøj til mediehuse og journalister. Arkivfoto: Hans-Jørgen Johansen

Fra DR ved han eksempelvis, hvor ressourcekrævende det er at sende journalister ud i marken. Med Klipworks kan medierne for det meste spare samme tur og i stedet stille spørgsmålet i programmet.

- Man skal i virkeligheden se det som en online voxpop, hvor medierne kan spare rundspørgen på gaden, der kræver meget tid og stor koordinering, siger Asger Rasmussen, der ikke mener, at journalistikken bliver dårligere af den højere brugerinddragelse. Snarere tværtimod.

- Ved at gøre det online synes jeg faktisk, at vi styrker kvaliteten. Ved at åbne for hele verden får vi kvalificeret indhold, der går på tværs af mange flere forskellige målgrupper, end hvis gik journalisten ned på nærmeste gågade for at lave det samme, siger han og slår fast:

- Det er typisk hver femte bruger, der sender en video. Det lyder måske ikke af så meget, men i forhold til, hvad medierne normalt får tilsendt, er det faktisk ret fint.

Spiller bolden til brugerne Ser man fodbold i disse dage, er det også Asger Rasmussen og Klipworks, der spiller bolden videre til seerne i f.eks. Belgien.

- TV-kanalen RTF i Belgien bruger det lige nu til EM i fodbold. Her spørger tv-kanalen typisk seerne, hvad de synes om kampen eller resultatet, og får hver gang måske 50 små videoer ind, de efterfølgende kan lægge op og dele på deres platforme, siger Asger Rasmussen og trækker på smilebåndet:

- Jeg har sagt til dem, at hvis Belgien vinder torsdag, trækker jeg stikket.

Der har dog ikke altid været lige så meget at smile ad. I januar 2019 måtte Asger Rasmussen begære firmaet konkurs og opsige sine daværende fire medarbejdere efter at have lavet en app, som gjorde det nemt for kommunikationsafdelinger i større virksomheder at planlægge og optage videoer til deres markedsføring.

Selv om ideen blev taget godt imod hos kommunikationsfolkene, blev de aldrig til kunder.

- Efter det genstartede vi det hele. Jeg købte resterne fra det gamle firma og skulle lige pludselig tænke over, hvad vi skulle gøre derfra, siger Asger Rasmussen.

Angela Merkel, den tyske kansler, var én ud af mange talere ved Global Media Forum, hvor Asger Rasmussen og Klipworks vandt for bedste startup-virksomhed. Foto: Annegret Hilse/ Ritzau

Han ser tilbage på konkursbegæringen som en anledning til genstart og et nyt fokus mod mediehuse og journalister.

Her efter accellerede udviklingen med et halvårligt iværksætterforløb i Hamburg fra januar 2020.

- Hen over et halvt år skulle jeg pendle mellem Ringsted og Hamburg. Da Danmark lukkede ned i midten af marts, tænkte jeg, at jeg hellere måtte komme hjem, men jeg lod skjorten blive hængende med meldingen om, at vi ses igen om lidt, siger han.

Et produkt til tiden Hele programmet blev omstillet til at være online. Det betød på den ene side, at Klipworks fik hul igennem til mediehusene, der efter nedlukning og hjemsendelse pludselig øjnede et behov for let at sende og dele videofiler.

På den anden side betød det også, at mediernes perspektiv lige pludselig blev kortsigtet, hvor det mere handlede om overlevelse end om langsigtet optimering.

- Alle beslutningsprocesser blev sat ud af pandemien, hvilket var ret frustrerende. Vi følte, vi havde et produkt til tiden, men at tiden også arbejdede imod os.

Med den seneste kåring er Asger Rasmussen og Klipworks for alvor kommet igennem pandemien, og håbet er nu at udvikle en ny funktion, der guider brugerne til at lave bedre videoer. Og som Asger Rasmussen slutter:

- Hvis vi lykkes med det, har vi et produkt, som ingen andre har.