Der er cykelsti på det sidste stykke af Skjoldenæsvej, der forbinder Jystrup med skolen, men ellers er der ingen cykelstier i landsbyen nord for Ringsted. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Først blev katten kørt ned - hvem bliver den næste i landsby med dårlig trafiksikkerhed?

Ringsted - 23. august 2021 kl. 13:32 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Det har ulmet i lang tid, men da »Kirsten« blev dræbt i begyndelsen af august, var det dråben.

Line Skovborg Vindums pludselige sorg over familiens kat, der lå død tilbage i vejkanten på Svalmstrupvej, blev simpelthen afløst af frustration og frygt for, hvem der næste gang ville blive kørt ihjel af en fartgal bilist i området nord for Ringsted.

- Vores kat blev kørt ned, og det sker jo, når man bor på landet, men hvad bliver det næste? Derfor skrev jeg et opråb om, at der rent faktisk bor folk langs vejen. At vi med børn er ængstelige over, at der foregår uhensigtsmæssigt trafik på vejen. At folk simpelthen kører alt, alt for stærkt på vores i forvejen lille og smalle vej, siger Line Skovborg Vindum og slår fast:

- Det viser sig, at der rent faktisk er mange, der deler samme frustration, ikke bare i Jystrup, men i hele området.

Har startet indsamling Nu har Line Skovborg Vindum slået sig sammen med to andre borgere i et fælles opråb og startet en underskriftindsamling, der gerne skulle ende med at gøre trafiksikkerheden bedre i og omkring Jystrup.

- Vi tager den op nu, fordi der er momentum. Der er rigtigt mange, der har tilkendegivet, at problemet er for stort til at ignorere. Alene på Facebook kan man se, hvor mange kommentarer, der er tikket ind, siger Line Skovborg Vindum.

Hun mener, at responsen har været stor, fordi det er så letgenkendelig en problemstilling i en landsby, der generelt »mangler flere hastighedsbegrænsninger, fortove og cykelstier«.

- Vi synes alle at være ret enige om, at der skal laves fartzoner, fortove og mere skiltningen for bløde trafikanter ved skolen og Børnenes Hus (daginstitution, red.), og så skal der laves cykelstier på alle indfaldsveje i Jystrup, siger Line Skovborg Vindum og slår fast:

- Vi er også mange, der ønsker mere politi. De skal helst komme på eget initiativ, men når de bliver bestilt, skal der også være en konsekvens af deres tilstedeværelse.

Line frygter for sin families sikkerhed, når hun færdes på vejen i og omkring Jystrup. Privatfoto

Line Skovborg Vindum mener, at landsbyens få cykelstier gør, at mange forældre vælger at køre deres børn i bil fremfor at sende dem alene afsted på cykel til skolen.

- Mange kører med deres børn i bil i stedet for at de kører på cykel. Vi har kørt ud af Skeevej to gange på en ny ladcykel, og det skal vi ikke gøre igen. Det er fuldstændig vanvittigt, som folk de kører, siger Line Skovborg Vindum, der godt kunne tænke sig snart at sætte sig op på ladcyklen igen

- Vi er rigtigt mange tilflyttere og småbørnsfamilier herude, som har et stort ønske, også i bæredygtighedens navn, at ville være fremadsynede, hvad angår trafik. Jeg arbejder i byen og kunne sagtens nøjes med en bil, men vi har to biler, fordi det er for farligt at færdes i byen, siger Line Skovborg Vindum.

Mange har kommenteret Efter hun skrev opråbet på Facebook, er det strømmet ind med kommentarer. I alt 87 personer har i skrivende stund kommenteret i tråden, der indeholder flere forskellige punkter til politikerne. Et stort fokuspunkt er området omkring Søholmskolen og Børnenes Hus.

- Der er lavet 2-minus-1 vej, men det hjælper ikke på farten, og det eneste kommunen yderligere har gjort, er at male striberne op igen, siger Line Vindum Skovborg, der ønsker, at byrådets politikere læser med.

Underskriftindsamling for bedre trafiksikkerhed i og omkring Jystrup skal nemlig til slut afleveres til nuværende såvel som kommende byrådspolitikere.

- Der er allerede nogle dygtige folk, og de må komme på banen. Det er ikke nok at borgmesteren sidder heroppe en gang hver tredje måned og lover alt muligt, han hverken overholder eller følger op på. Hele institutionsområdet halter bagefter, så de ved, at der udfordringer, og det smitter også af på trafikken, når folk skal køre børn ud af byen, siger Line Vindum Skovborg og slår fast:

- Vi vil blive ved med at bide politikerne i hælene, for man kan spise os af med at maler striber op. Der skal mere til, ellers er der mere end kat, der bliver kørt over næste gang.