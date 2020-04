Artiklen: Fødevarestyrelsen skal teste for kartoffelsygdomme i Ringsted

Når fødevarer skal analyseres for tegn på giftige stoffer eller sygdomme, foregår det på Fødevarestyrelsens laboratorium på Søndervang syd for Ringsted Station.

Tidligere foregik analysearbejdet to steder i landet - i Ringsted og Aarhus - men sidste år blev aktiviteterne samlet i Ringsted, hvilket betød, at 20 stillinger rykkede øst over Storebælt.

Der er dog én type tests, som styrelsen ikke kan foretage i Ringsted.