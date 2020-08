Se billedserie Liva sender en bold af sted mod målet. Foto: Thomas Olsen

Fodboldspark uden highfives - men med masser af håndsprit

Ringsted - 06. august 2020

- Jeg har en stor have, så jeg er ikke blevet tung i røven.

Sådan siger Thor, da han kommer susende på en græsbane på Benløse Idrætsanlæg en hed torsdag eftermiddag.

Bemærkningen gælder forårets corona-nedlukning, hvor han ikke kunne dyrke den idrætsgren, han er så glad for, men måtte blive derhjemme.

Men Thor formåede altså at holde benarbejdet ved lige hjemme i baghaven.

Fodboldspillet er startet op igen, og heldigvis kunne han også komme på fodboldskole i august.

Thor er den ene af 83 drenge og piger, der hele ugen har været i gang på DGI-fodboldskole i Benløse Idrætsforening.

Man knytter næven Vejret har været skiftende, men det har ikke været den største udfordring. Det har snarere været at sikre, at alle forholdsregler for at begrænse coronasmitte, bliver overholdt.

Det er heldigvis lykkes godt, fortæller leder af fodboldskolen Sendogan Suluk.

Børnene er fordelt på fem forskellige baner, så de holder afstand og har en fornuftig aldersfordeling.

- Det handler om fodbold først og fremmest, siger skolelederen og begynder at gå over mod en bane, hvor en gruppe børn holder til.

- Vi spritter af i alle pauserne, og vi prøver at lade være med at lave highfives. Så bruger nogle af børnene albuerne eller en knytnæve i stedet for, - selv om det er svært, for fodbold er jo en kontaktsport, siger Sendogan Suluk og smiler.

Straffespark er bedst Selvfølgelig opstod der bekymring, da smittetallene på Danish Crown-slagteriet i Ringsted blev ved at stige i sidste uge. Der kom en byge af spørgsmål fra forældrene, og man spurgte hinanden i Benløse Idrætsforening, om det var forsvarligt at gennemføre fodboldskolen. Var det mon nødvendigt at aflyse? Ville forældrene beholde børnene hjemme?

Sådan gik det heldigvis ikke. Fodboldafdelingen fik ingen nye restriktioner fra myndighederne bortset fra, at de meget nøje skulle overholde de allerede kendte retningslinjer for at undgå smitte. Alt dette blev indskærpet mandag, og siden har det stort set kun handlet om fodbold.

Så nu dribler børnene ind over banen uden større bekymringer.

- Det bedste, vi har lavet er straffespark... Og halefanger, siger Thor, inden han stikker afsted til kammeraterne.

Tapen er verdensklasse Pigerne, Liva og Emma, har haft en sjov uge, fortæller de. For dem har det allerbedste været at gå i nærkamp. En anden dreng på holdet, Frederik, fortæller, at han er blevet meget bedre til at stå på mål.

For de unge trænere, Asger Bill-Jessen og Miklas David Andersen, har det været nemt at gå til.

- Vi mødtes mandag morgen en time før børnene kom. Det program, Mads (Ratchje, formand for fodboldafdelingen, red.) gik igennem om, hvordan det hele skulle struktureres for eksempel på toiletterne, det er verdensklasse. - Der er sat tape op, så børnene står med afstand. Max tre går ind, mens to står i kø. Og børnene har taget godt imod det, siger Miklas David Andersen.

Siden da har handlet om det vigtigste: fodbold.

Og børnene giver den gas trods heden. Fredag er det deres sidste dag.

Det gælder om at få det hele med.