Se billedserie 71 deltagere fra årgang 2006-2014 var med på fodboldskolen i Ringsted. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Fodboldskole var en blanding af seriøsitet og sjov

Ringsted - 12. juli 2021 kl. 07:07 Af Tekst: Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

71 drenge og piger i alderen 7 til 14 år havde snøret støvlerne og pumpet boldene til Pro Defendings første fodboldskole i Ringsted, som blev sparket i mål i sidste uge.

Cheftræner Dennis Sørensen beretter om en vellykket uge:

- Jeg har koncentreret mig meget om de offensive ting, mens jeg har haft hjælp på fra to af klubbens trænere til resten af træningen, fortæller han iført en hvid t-shirt med påskriften »PRO« fra en bænk ved klubhuset, mens de unge sparker lidt pausefodbold ude i horisonten.

- Jeg synes, de har klaret sig supergodt. De hører efter og vil gerne lære. For os er det ikke et spørgsmål om niveau, men et spørgsmål om at ville, fortsætter han med blikket stift rettet mod boldene ude i det fjerne.

Tidligere proffer på banen

PRO Fodboldskole drives og ledes af de to tidligere Superliga- og udlandsprofiler Kris Stadsgaard og Anders Nielsen.

Førstnævnte besøgte DAGBLADET tilbage i april som optakt til Pro Fodboldskoles første fodboldskole i Ringsted.

- Alle trænerne i Pro Fodboldskole er tidligere professionelle spillere, konstaterer Dennis Sørensen fra bænken ved klubhuset.

Han har selv tørnet ud for klubberne FC Nordsjælland, FC Midtjylland, tyske Energie Cottbus, FC Vestsjælland, Lyngby Boldklub samt det danske landshold.

- Jeg har opbygget meget erfaring gennem en 17 år lang karriere, som jeg gerne vil give videre til unge, som har en passion for spillet. Her i Ringsted har de et skønt engagement, og det er fedt at se, siger Dennis Sørensen, der lagde støvlerne på hylden i 2016 til fordel for en karriere på kontorgangene hos Novo Nordisk.

- For mig har det handlet om, at de skal kunne stole på mig. Og så er det også vigtigt for mig at se, at de tør at tage ansvar for hinanden, for det er det, fodbold handler om, pointerer han.

Seriøst og sjovt

For ham har træningsugen været en hårdfin balance mellem seriøsitet og sjov, for som han mere eller mindre alvorstungt fremhæver:

- Det vigtigste for en fodboldspiller er at have fokus på, hvad man skal gøre for hele tiden at blive bedre. Der er træning essentiel. Hvis man ikke elsker at træne, så bliver man nok aldrig professionel.

- Her på tredjedagen bliver også plads til sjov og ballade for at holde dem inspireret, føjer han til med et skælmsk smil.

Inden ugen er omme er der dog særligt én ting, Dennis Sørensen ønsker at have givet videre til de 71 unge fodboldspillere fra Ringsted:

- Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at de ender med at forstå, at det hjælper at træne og gentage tingene. Det kan godt være svært for især de mindste, når vi for eksempel hele tiden gentager afleveringsøvelser, men det er vigtigt, understreger han og bemærker før målstregen:

- Jeg fornemmer også nogle trætte unge mennesker, der tager herfra, når træningen er omme, men de kommer tilbage fulde af energi og gåpåmod, og det kan de komme langt med.