Fodboldklub fremmer integrationen

Ringsted - 23. marts 2018 kl. 21:43 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Integrationsprisen 2018 blev i år givet til Benløse IF Fodbold. Byrådsmedlem Line Lynnerup (V), der er tidligere formand for Integrationsrådet, overrakte fredag prisen til fodboldtræner Mads Rathje Andersen og to af spillerne Alexander og Zerieyacob ved Foreningernes Gallaaften i Ringsted Kongrescenter.

- Det glæder mig, at prisen i år går til en sportsklub, som har taget det som en naturlig selvfølge at skabe rum for nogle mennesker, der er flygtet fra bl.a. krig, tortur og hungersnød. Mennesker der står over for at skulle være en del af et nyt land, en ny kultur og samtidigt med en forventning og krav om, at man hurtigst muligt integrere sig og bidrager aktivt til det fælles Danmark, hvad enten det er midlertidigt eller for evigt, sagde Line Lynnerup.

Benløse IF Fodbold har siden slutningen af 2015 haft mere end 50 flygtninge tilknyttet deres klub.

- At en klub har været i stand til at rumme omkring 50 procent af alle de flygtninge imellem 18-35, som Ringsted har modtaget siden 2014, er intet mindre end imponerende. Det vi i byrådet især er betaget over, er hvordan I fra dag et, har stået klar med åbne arme for at tage imod tilstrømningen af flygtninge, påpegede Line Lynnerup.

På den første træningsaften mødte der omkring 30 spillere op, og selvom der ikke var styr på kontingentbetaling, udstyr, trænere med mere åbnede Benløse IF op for flygtningene uden at gå på kompromis med klubbens andre spillere og værdier. Det har kunnet lade sig gøre fordi Benløse IF Fodbold er stærkt forankret i lokalmiljøet, og via dette har fået en økonomisk håndsrækning af Lions Club og Sportsmaster som bl.a. dækker flygtningenes kontingenter.

At Benløse IF Fodbold har en stærk social profil, er bedst illustreret ved at mange af klubbens medlemmer har hjulpet flere flygtninge med at skaffe fodboldstøvler og finde praktikpladser.

Med prisen følger 10.000 kroner og en gave som er fremstillet specielt til lejligheden.

