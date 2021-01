Medlemmerne har fået udskudt betalingen af kontingentet med en måned, fortæller formand for RIF Herrefodbold Brian Larsen. Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Fodboldklub: Vent med at betale kontingent Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fodboldklub: Vent med at betale kontingent

Ringsted - 19. januar 2021 kl. 15:10 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Bestyrelsen i Ringsted Herrefodbold har besluttet at udskyde kontingentopkrævnigen med en måned. Det betyder, at klubbens medlemmer kan vente med at betale kontingent for første halvår til 1. marts - en måned senere end normalt.

- Beslutningen er truffet, fordi coronarestriktionerne gør, at vi er nødt til at holde klubben lukket, siger formand Brian Larsen.

Fodboldklubben har mistet 40-50 medlemmer, siden coronaens indtog i foråret 2020. Ifølge formanden skyldes nedgangen ikke, at eksisterende medlemmerne direkte har meldt sig ud af klubben, men snarere, at et populært børnehold aldrig for alvor kom i gang sidste forår.

Benløse IF Gymnastik har også mistet medlemmer under coronakrisen, oplyser formand Elna Sørensen, mens bredde- og ungdomsformand i TMS Ringsted, Ole Rygaard Andersen, fortæller, at klubben holder niveauet.